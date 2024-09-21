6歲女遭鱷魚突襲拖走！隨家人到河邊洗澡出事　祖父目睹無法施救

馬來西亞日前發生鱷魚殺人事故。當地1名6歲童於9月18日（周三）傍晚時份跟隨家人到河邊洗澡，突然被1條鱷魚襲擊再拖走，雖然其祖父親眼看到孫女遇襲，卻因事出突然，來不及反應和救援，只能看着孫女被鱷魚拖入河中，消失眼前。



負責拯救的消防救援局（JBPM）派員到場搜救，惟搜索多時仍未能尋獲失蹤女童。消防局局長傑克（Jack）認為女童恐怕凶多吉少；警方目前已就事件展開調查。



被鱷魚拖走的6歲女童西西莉亞（Cecelia）。（網上圖片）

祖父目睹慘劇 來不及施救

綜合馬來西亞媒體報道，事發於9月18日（周三）傍晚約6時30分，地點位於砂拉越州，該名6歲的女童西西莉亞（Cecelia）當時跟隨家人到河邊洗澡，突然有1條鱷魚從河裏出現並拖走女童，其祖父雖然親眼看到孫女被鱷魚襲擊，卻因事出突然，來不及施以援手，最終只能眼睜睜看着孫女被拖入河中，消失得無影無蹤。

馬本西亞有女童在河邊洗澡時，慘被鱷魚拖走，恐已凶多吉少。（示意圖／GettyImages）

消防局局長：恐凶多吉少

馬來西亞消防救援局（JBPM）砂拉越行動中心透露，他們以及警方於事發當晚7時21分接到報案，並於7時30分趕往現場展開搜救工作。可惜搜索多時，仍未能尋獲失蹤女童，消防局局長傑克（Jack）認為女童情況恐怕凶多吉少；當地警方亦有派員到場駐守，目前已就事件展開調查。

（綜合）