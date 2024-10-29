單車上巴士拍輪椅位！乘客批︰要傷殘人士等下班車？　條例咁列明

現時不少巴士設有輪椅停放處，方便傷殘人士乘車。網上最近流傳照片，可見巴士駛經上水區時，車內輪椅停放處停拍了1輛單車，目擊者批評「輪椅上唔到，請等下一班」。



大量網民認為「其實司機唔應該畀架單車上車」、「其實已經可以向巴士公司投訴個司機」，但亦有人表示當時沒有輪椅人士，「有輪椅無可能上唔到，司機一定叫佢搬開」，相信車長方便單車友而已，一旦有輪椅人士上車，相信車長會要求騰出空間。



巴士輪椅停放處泊有1輛單車，引來其他乘客側目。（網上圖片）

網民熱議單車能否登上巴士

相關照片被上載至有關上水區的facebook群組，圖中可見，巴士輪椅停放處泊有1輛單車，引來其他乘客側目，一旦有輪椅人士乘搭巴士，該單車便需移走，以便輪椅人士使用輪椅停放處。

樓主表示，事發本年9月24日上午10時許，當時巴士駛經上水區內，批評單車友路權範圍是否包括巴士內，而輪椅人士未能上車，是否要等候下一班車？大量網民認為「司機唔應該畀單車上」、「就算摺車，都要入單車袋先上得巴士，咁大架都上到」、「單車可以咁上巴士？」，但亦有人認為可能車長純粹方便單車友，假若有輪椅人士登上巴士，相信車長會要求單車友移走單車。

大量網民認為「司機唔應該畀單車上」，但亦有人覺得可能車長純粹方便單車友，假若下站有輪椅人士登上巴士，相信車長會要求單車友移走單車。（《淪落人》電影劇照）

九巴《乘客須知》列明，車長及站長為公眾安全着想，有權向乘客發出指示，包括攜帶單車的乘客在登車前，需預先將單車摺合及包裝妥當，以及在登車後把單車放於合適位置。

根據香港法例230A章《公共巴士服務規例》第13B條和第14條，巴士乘客攜帶上車的「物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上」，「任何巴士司機或售票員以巴士司機或售票員身分行事時，可向乘客或擬成為乘客的人發出其認為為公眾安全着想而需要發出的指示」，另外，根據香港大學法律與科技研究中心網站，任何人無合理辯解而違反第13B條的條文，即屬犯法，可被判處罰款2,000元。

（綜合）