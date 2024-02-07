城巴輪椅座變大型電器擺放位　網民斥車長無阻止：咁都畀上車？

近年巴士乘客利用下層輪椅座擺放行李的行為愈來愈引起關注。最近則有網民目擊一乘客攜帶大型電器上車，霸佔下層的輪椅座，不少網民紛紛留言行為過份，更直言司機沒有盡車長的責任一於「懶理」，留言稱「點解司機唔出聲」、「咁都畀上車」。



樓主表示有乘客竟攜同大型電器乘搭城巴，又把大型電器放在下層的輪椅座，全程亦無人阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民近日於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片，表示有乘客攜同大型電器乘搭城巴，又把大型電器放在下層的輪椅座，全程亦無人阻止。相中可見，1部疑似雪櫃的電器利用輪椅座的安全帶固定，應為非輪椅人士佔用了有需要座位。

大批網民留言批評使用者非常自私，無視真正需要該位置的輪椅人士，「真係有輪椅人士上車咁點算」、「淨係識貪方便擺自己嘢，又唔見佢畀兩人份車錢」、「香港特別多自私嘅人」、「嘩，一部雪櫃都霸晒成個area」。

亦有網民質疑為何巴士車長當時沒有阻止，「邊個車長咁白痴畀佢上車？」、「要投訴司機不負責任」、「貨主和巴士司機有利益輸送」；不過，也有人認為即使車長出言制止，可能反而被相關乘客指罵，「有啲人習慣攞嚟放自己嘢，就算啲司機叫佢唔好咁樣擺，佢都仲可以X啲司機」。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）