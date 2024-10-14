閃婚旅遊│印尼17歲女閃嫁50歲遊客　賺禮金提供性服務　內情悲慘

印尼有地區出現特殊的「性旅遊」產業鏈，來促進旅遊業及經濟。當地山區度假勝地有中介機構介紹將女性給男遊客，然後安排她們「閃婚」以換取聘禮，每次約300美元至500美元不等（約2,300至3,900港元)，旅遊期間2人以夫婦身份發生性關係，而當丈夫旅程結束後便會離開，婚姻關係亦被解除。而這種「短暫婚姻」竟成為促進旅遊業和當地經濟的熱門產業。



印尼山區度假勝地發展出以性服務換取禮金的快速婚禮產業。（示意圖／GettyImages）

貧困年輕女子閃嫁富豪遊客

綜合外媒報道，印尼山區度假勝地發展出以性服務換取禮金的「閃婚」旅遊產業鏈。這種快速的「臨時婚姻」是由當地的中介機構，將貧困的年輕女性介紹給外國男遊客，對象多是較年長兼富有的中東男子。

雙方就「禮金」達成協議後，便舉行簡單而非正式的婚禮，隨後男方需支付女方禮金。在「婚姻」期間妻子需要提供性服務，更要負責做家務，而丈夫結束旅行離開後，「婚約」即時解除，女方則等待下一段「婚姻」。

17歲少女嫁50多歲沙地阿拉伯男子

其中1名「新娘」接受傳媒訪問時表示，因家境貧困，她自17歲開始便成為「閃婚新娘」，首段「婚姻」的新郎是50多歲的沙地阿拉伯男子，這段短暫婚姻只維持5天，她獲得了850美元（約6,600港元）的禮金，但須扣除仲介和主持人的費用，她只能分得一半的禮金，她利用這筆錢付房租及照顧生病的祖父母。

有新娘指禮金須扣除仲介和主持人的費用，最終只能分得約一半的禮金。（示意圖／GettyImages）

印尼禁止婚外性行為及婚外同居

據印尼法律訂明結婚年齡是19歲，且2022年更通過新法，禁止婚外性行為及婚外同居，且適用於外籍人士，但「臨時婚姻」這種明顯違背婚姻本質的契約卻盛行，因這種現象在穆斯林社群中較為普遍，其背後的宗教因素也使得法律難以執行規管。儘管法律明令禁止未成年婚姻，許多人認為政府不應干涉宗教事務，執法單位無法取締這些違法行為，亦無法有效保護年輕女孩的權益。