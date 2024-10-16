玩命實錄！網紅追拍龍捲風　連人帶車被捲半空　崩潰呼救下場曝光

美國是遭龍捲風侵襲次數最多的國家，平均每年有1200個龍捲風，不少人更成為追風者。有當地以追風聞名的網紅，便曾追逐一個「EF3級」龍捲風，雖然他經驗豐富，但這次他判斷錯誤，導致連人帶車被捲進龍捲風內部，不禁崩潰大叫「親愛的主，我相信你會伸出援手」，7分鐘驚險過程全記錄。



2023年4月，查爾斯和3名友人到美國愛荷華州和伊利諾伊州觀察劇烈天氣活動，其間追逐1個「EF3級」龍捲風。（YouTube截圖）

綜合外媒報道，涉事網紅是在YouTube擁有超過21萬粉絲的查爾斯（Tanner Charles），他已有14年追風經驗，時常在社交平台分享龍捲風、極光、森林等大自然景象照片，照片更獲選為「2023年龍捲風年度照片」。

事發2023年4月，查爾斯和3名友人到美國愛荷華州和伊利諾伊州觀察劇烈天氣活動，其間追逐1個「EF3級」龍捲風，他們駕車接近風暴時，先被大型冰雹圍攻，然後發現路旁的電線杆不斷倒塌及爆發火花，他們當時被困在路中央，此時龍捲風距離他們僅1英里。

查爾斯有14年追風經驗，時常在社交平台分享龍捲風、極光、森林等大自然景象照片。（YouTube截圖）

當時查爾斯以為龍捲風會向北走，以為會沒有事，豈料下秒即遭龍捲風的邊緣襲擊，導致車輛不斷旋轉，更一度騰空，車窗被吹破，4人在車內忍不住哭喊「拜託快停止」、「親愛的主，我相信你會伸出援手」。

後來，他們終於脫險，但發現車身已嚴重損毀，查爾斯下車後不斷向朋友道歉，表示如果不是他的錯誤判斷，可能就不會差點送命，朋友們安撫他，這不是他的錯，大家只要活下來才最重要。

事發影片至10月才在網上發布，查爾斯指這次事件為朋友帶來創傷，他們需要花費時間處理一切，而選擇把影片分享出來，是為了提醒其他追風者龍捲風有多危險。他表示，在今次經驗學到很多，但他永遠不會停止近距離接觸龍捲風。