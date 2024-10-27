有錢！命理專家揭發達5大徵兆　天生一種面相貴人運超強逢凶化吉

命理專家湯鎮瑋曾分享「走財運」的5大徵兆，包括眉毛長痘、耳垂凸起、印堂油亮等，還點出一種面相天生就有貴人運，再多難關都能化險為夷。不過，他也提醒，若是出現「耳比臉黑」的徵兆，那就要特別注意了。



湯鎮瑋表示，人即將走財運的時候，面相上會有5大徵兆，分別出現在眉毛、耳朵、印堂、鼻頭、夢境以及氣色上：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、眉毛長痘、天生有痣

湯鎮瑋解釋，眉毛在面相學中代表「交友宮」，如果近期有長痘痘，不管是左眉還是右眉，或長在眉毛的哪個位置，都代表近期有好運上門，有貴人會來指引明路，或幫你逢凶化吉。



至於有人天生眉毛內就有長痣，且藏在眉毛內，就是俗稱的「眉裡藏珠」，代表天生貴人運佳，吉星高照，即便關關難過，也會關關過。

如果近期眉毛周圍皮膚發光發亮，甚至一路延伸到太陽穴，則代表近期有喜上眉梢的好運勢。

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二、耳垂長痘、凸起

耳朵是福氣的象徵，左耳代表財運，右耳代表福氣，如果耳垂凸起來，或長痘痘，都代表財運來敲門，事業運也會變得很旺，有很多善緣和巧遇。



另外，如果耳朵有痣，或是有長痘痘，代表近期適合行善布施、累積一些福德，可以累積福報。

反之，如果耳朵近期有稍微發黑的跡象，而且明顯比臉還要黑，屬於不吉祥的徵兆，代表健康運在走下坡，或是福德正在衰退，這時就需要特別留意。

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三、印堂、鼻頭發亮

如果印堂（兩眉頭之間的位置）、鼻頭同時發亮，呈現油油亮亮的感覺，代表最近要發財了。



湯鎮瑋指出，印堂代表近期運勢，發亮代表正處於巔峰時期，也能夠掌握大權；如果鼻頭也一起發亮，代表掌握財富權勢，財運旺盛。

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四、吉兆夢境

若近期有「吉兆夢境」，例如常常夢到大海、河川、下雨或是水，甚至是排泄物，這些都是發財夢，是很好的吉兆，尤其是水量愈大，發財夢就會愈大。



另外，若是夢中有見血、流血，也代表好現象，意味一切都能逢凶化吉。

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五、突然被真心讚美

如果最近沒特別做什麼事情，但常常有人主動讚美你外表，且非阿諛奉承，而你也發自內心感到開心，那代表你氣色、氣場很好，運氣即將轉好。



湯鎮瑋說，以上五個徵兆，如果出現三個以上，代表運勢強強滾，大家可以特別留意。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】