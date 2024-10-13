好食懶飛！最易成為啃老族的不孝生肖　自私之餘仲唔識為自己負責

「物價攀升，薪水卻沒漲」，這句話是許多人的心聲。雖然很多人仍然很上進，勇敢去闖，但也有些人決定在家坐吃等死，當個「啃老族」，他們不僅沒有羞恥心，甚至覺得這沒什麼，是應該的。「搜狐網」列出了有4大生肖就是如此，看誰上榜了吧！



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屬虎

雖然屬虎的人給人感覺是很有義氣、重情義的人，但是這類型的人只是限定在對自己的朋友上，對朋友很好，為朋友都能豁出去，但對父母卻特別強勢，總是沒有耐心、動不動就發脾氣，在家好吃懶做，甚至還會命令自己的父母。



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屬馬

屬馬的人感覺都是比較聰明，無論是在為人處事還是事業上，都很有自己的想法，但是屬馬的人還有一個特點，就是很自我，依賴心重，遇到點事情不想自己解決，而是指望父母幫忙，久而久之，懶就助長了惰性，其實只要努力就能過上自己想要的生活，但卻選擇放任自己，貪圖享樂。



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屬鼠

屬鼠的人是很勢力和強勢的，他們喜歡和別人攀比，別家孩子有的自己一定要有，只要父母不滿足就會大發雷霆，不斷的向父母索取，就算是父母年紀大了也不懂得體諒，不要以為這只是小時候的通病，長大後虛榮心更強，所有的一切，都是為了滿足自己的虛榮心。



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屬雞

提到屬雞的人，都有一個特點，就是很自私，不會替他人著想，他們從小就很受到父母的寵愛，所以久了就有點慣壞了，習慣在父母的庇護下成長，自己卻又不想努力，總是好吃懶做。



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