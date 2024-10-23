人夫捐腎救妻　驗DNA驚揭為親生兄妹　身世曝光守密維持幸福生活

人生總是充滿「驚喜」。有名外國男子為了拯救患腎病妻子，在醫院做腎臟移植檢測時，意外發現兩人竟是「同父異母」的親兄妹。男子得悉真相後瞬間崩潰，因他們已育有2名子女，他更發現自己與妻子身世背後的故事，但丈夫經過考量後，待妻子康復後才將真相告知她。而夫妻決定將這個秘密永遠埋藏，繼續原來的幸福婚姻生活。



男網民指捐腎救妻驗出兩人是兄妹。（GettyImages）

夫妻竟是親兄妹 人夫悉真相崩潰

綜合外媒報道，外國有名男網民在Reddit上發文，分享自己充滿「驚喜」的人生故事。他和妻子結婚已6年，育有2名兒子，然而妻子近年患重病，必須進行腎臟移植，可是妻子的親友都沒有人符合捐贈條件。樓主為了拯救妻子，到醫院檢驗，豈料他與妻子的匹配度很高，揭發他們有血緣關係，更是親兄妹，讓樓主瞬間崩潰，難以接受事實。

樓主指自己出生後不久被收養，對親生父母的事全不知情。他在8年前和妻子相識拍拖，男子回憶知道真相後的感受，「我不知道接下來要怎麼辦，她是我的妻子，也是2個孩子的母親」。他當時認為拯救妻子最重要，待妻子進行手術及康復後，他才將兩人是親兄妹的事實告知對方。

樓主夫婦決定保密，繼續維持他們的幸福生活。（示意圖／GettyImages）

夫婦決定保密維持幸福生活

樓主本已做好離婚的打算，但妻子願意和他共同面對。兩人調查後更發現，外父就是他的親生父親，而他的母親則是外父在高中時期的女友，只是當時兩人遭父母拆散，這段戀情無疾而終。而外父不知女友已懷孕。最後樓主夫婦決定保密，繼續維持他們的幸福生活。