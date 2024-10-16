東鐵門夾乘客？大叔疑衝門被夾肚　傷痕惹聯想　網民笑︰勁似鮑魚

港鐵經常勸喻乘客不要衝門，但意外總會發生！網上近日流傳2張圖片，顯示1名大叔懷疑從港鐵車廂衝下車，但動作不及車門快捷，結果肚皮被車門夾住，解困後整示傷痕，竟被夾出1個橢圓形狀，受傷位置明顯出現紅印。



許多網民笑言「好在無夾到正中間」、「諗緊點樣可以夾到？」、「夾咗個鮑魚出嚟」，亦有網民慶幸大叔只是皮外傷，同時提醒大家在任何情況下切勿衝車，否則有機會釀成更嚴重意外。



藍衣短褲男子懷疑乘搭港鐵時衝車，但動作不及車門快捷，最終肚皮被車門夾住，頓時動彈不得，需由港鐵職員出手相救。（網上圖片）

肚皮被夾出橢圓形傷痕

網上多個社交平台流傳2張照片，但未有人說明事發日期和時間，只見港鐵螢幕顯示是沙田站，相信是東鐵綫列車。其中1張照片中，1名穿藍衣短褲的男子正面貼近車門，站姿奇怪，後方有1名港鐵男職員，表情看似很無奈。另1張照片則是相同衣着的男子掀起上衣，露出腹部位置，展示1個橢圓形傷痕，明顯見到紅印。

男子掀起上衣露出肚皮，展示橢圓形傷痕，只見明顯出現紅印，網民笑言「好在無夾到正中間」、「夾咗個鮑魚出嚟」。（網上圖片）

網慱大叔衝門被夾

網傳事件是該名大叔乘搭港鐵時，懷疑匆忙要下車而衝車，但動作不及車門快，故肚皮被車門夾住，頓時動彈不得，需由港鐵職員出手相救。

照片引來大量網民爆笑，直指「咁高難度嘅？」、「玩門後果」、「到底要幾刻意先可以夾得到？」、「今晚有鮑魚食」。

（綜合）