港鐵大媽運貨霸2位！仲要阿婆讓座超衰　港女怒公審　網民教1招KO

又有乘客把港鐵當貨車，用來搬運大量貨物！有港女在社交平台發相，拍下1名大媽不但在港鐵車廂搬運大量貨物，更1人霸佔2個座位，還要求已坐下的婆婆讓回座位給她，行為令人傻眼。樓主憤在上網公審該名大媽，直斥「冇錢就唔好嚟香港，call車都冇錢？」。



帖文引來不少網民討論，有人指這些情況已見慣不怪，「點解最近好多大媽帶住成車貨進入車廂，見過幾次；有些大媽還嘻嘻哈哈高談闊論，感覺在耀武揚威」，更有人質疑大媽的貨量已違反港鐵附例的行李規定，「點解拎住咁多貨都畀佢入閘」，有人教路指見到同類情況，可即時通知車站職員處理。



有大媽以港鐵運貨，而且在車廂內1人霸位2個座位，還要求想坐下的婆婆讓回座位，同車港女見狀嬲到拍照在網上公審。（Threads圖片）

大媽以車仔運載大批貨物搭港鐵

有港女早前在Threads發文及相，拍下港鐵車廂內，有1名大媽用車仔運載大批大件貨物，貨物疊高至半個成年人的高度。更離譜的是，這名大媽1人霸了2個座位，有婆婆見她身旁有位便坐下來，卻被要求讓回座位，樓主眼見如此情況，便拍照在網上公審對方。

有網民指近來多了在港鐵見到有人搬運大量貨物，已見慣不怪。（Threads圖片）

帖文引來網民熱議，有人直指這些情況已見慣不怪，「點解最近好多大媽帶住成車貨進入車廂，見過幾次；有些大媽還嘻嘻哈哈高談闊論，感覺在耀武揚威」、「點解拎住咁多貨都畀佢入閘」、「睇高登有人試過撳對講機同車長講」。

有人估計「睇樣似係香港人，啲2蚊人無錢比運費，自己上去攞淘寶」，不過亦有人質疑樓主說法，「有圖就有真相！？」。

港鐵附例列明行李限制

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Threads）

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有社交平台專頁上載1張照片，顯示男女乘客用手推車搬運多箱生果，成功入閘登上列車，專頁管理員笑言「𠵱家地鐵真係送咩貨都得，GoGoTrain」。大量網民留言指「真係好過分喎」、「下次應該可以運棺材，唔使搵靈車運」、「危險，撞到人點算？」。



1對男女乘客在處理手推車上的多箱生果，高度達到正常人胸口位置。（facebook專頁「屯門友」圖片）

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有網民發現有乘客攜帶比人高的貨物乘搭地鐵，而且更使用扶手電梯將貨物從月台運上車站，「睇見都牙煙」。有網民看完照片亦擔心巨型貨物或會遮擋該乘客視線，在使用扶手電梯時或會危及其他乘客安全，故批評「好離譜喎」、「仲要搭扶手電梯，捉唔實嘅後面班人多得佢唔少」。



有網民發現有乘客攜帶比人高的貨物乘搭地鐵，而且更使用扶手電梯將貨物從月台運上車站。（Threads）

網民指近年經常見到有人利用港鐵搬運大型物件：