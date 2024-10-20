九巴阿伯公然播鹹片　1舉動全車聽到呻吟聲　網民斥缺德教1招KO

在公共場所切勿播放不雅影片，否則「面斥不雅」！惟１網上流傳1條影片，顯示1名戴口罩的阿伯乘搭九巴期間，當眾在車內播放成人影片，且沒有使用耳筒，更開大音量，令呻吟聲在寂靜車廂內更顯突出。後座乘客見狀拍下阿伯睇片情況，甚至調校近鏡拍攝，清楚看到其手機畫面。



網民笑言阿伯「明益大家」、「偷睇偷聽，唔收你錢已經算好」、「你叫佢再開大聲啲 ，我聽唔清楚，謝謝」。不過亦有人直斥阿伯缺德，提醒可以通知車長，由車長出面要求阿伯停止播片。



1名戴口罩阿伯當時乘搭九巴，公然播放成人影片，而且沒有使用耳筒，更開大音量，令呻吟聲在寂靜車廂內更顯突出。（facebook專頁「岸久舞若㛄」影片截圖）

相關影片被上載至facebook專頁「岸久舞若㛄」，片長約6秒，可見1名戴口罩阿伯當時乘搭九巴，但他沒有理會巴士還有其他人乘客，公然播放成人影片，非但沒有使用耳筒，更開大音量，又不是調較至自己想觀看的影片情節，影片不斷傳出呻吟聲，由於當時車廂比較寧靜，所以呻吟聲顯得尤其突出，其他人聽到，恐怕容易尷尬到面紅耳赤，阿伯懶理旁人繼續欣賞，後座乘客遂拍片紀記錄過程，甚至調校近鏡拍攝，清楚看到其手機畫面。

影片引來大量網民熱議，嘲諷阿伯的舉動是「益街坊」，「偷睇偷聽，唔收你錢已經算好」。亦有人提醒如果乘巴士時感到被其他乘客滋擾，可以向車長求助，由車長出面制止相關舉動。

（facebook專頁「岸久舞若㛄」）