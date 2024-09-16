去咖啡店用WiFi睇鹹片！大叔無幫襯後續更衰　被勸阻咁講惹怒全網

大庭廣眾公然看三級片，未免太缺德了吧？泰國1名大叔遭咖啡店老闆娘公審，指他不但每天到店內就坐沒有光顧，日前更發現對方借用店內 WiFi（無線網絡）觀看三級片，由於大多顧客都是學生或兒童，老闆娘於是上前勸阻，要求對方停止以上行為。不過大叔卻聲稱瀏覽社交媒體時，「偶然」滑到影片，才「順道」看一下。



這名無品大叔其後非但沒有收斂，反而會持續盯着女顧客，行為極之滋擾，老闆娘於是將對方的相片放上網公審，且公開其劣行。事件引來網民嘩然，紛紛怒轟大叔無恥，同時建議老闆娘可修改WiFi密碼，或設立使用條件，以避免大叔再前來濫用WiFi及滋擾其他顧客。



泰國有大叔每天都去咖啡店「齋坐無幫襯」，更借用店內WiFi看三級片。（「แจ้งเหตุลพบุรี」FB圖片）

蹭咖啡店WiFi睇鹹片

泰國媒體報道，當地有大叔經常到咖啡店，並借用店內WiFi觀看三級片，店方勸阻無效，只好在網上公開事件。該咖啡店的老闆娘於9月5日（上周四）在社交平台群組發帖，更上傳影片和照片各一，「這段影片是今天下午3時左右拍攝的」，指相中大叔每天都會到店內淨坐，但就完全沒有光顧。起初她也​​覺得無所謂，不過意外發現對方原來還會用店內WiFi看成人影片，考慮到大多數顧客都是學生或兒童，加上咖啡店處於寺廟區內，故上前勸籲對方停止看不雅影片。

從中年大叔背後拍攝的影片可見，他頭戴Cap帽、身穿深藍色上衣，坐於咖啡店外露天茶座座椅，目不轉睛地看着手中電話，而手機播放的影片有女子疑似做出挑逗動作。大叔旁若無人地看三級片，雖未知對方有否調校手機音量，但只要行經其背後即看到不雅畫面，難免令周遭客人感到尷尬。

該中年大叔坐在咖啡店座椅，拿着電話觀看三級片。（「แจ้งเหตุลพบุรี」FB影片截圖）

盯着女顧客看造成滋擾

大叔對老闆娘的勸喻置若罔聞，理直氣壯地聲稱無意在公共場合看色情片，只是在瀏覽社交媒體時「偶然」滑到影片，才「順道」看一下。老闆娘指，該大叔不只在咖啡館看三級片，同時會盯着女顧客看，行為極之滋擾。眼見對方屢勸不聽，於是將片段公審到網上，但她表明不會對大叔行為採取法律行動，只希望透過分享事件，提醒女士們要小心。

網民狠斥無恥

帖文引來網民一面倒批評該大叔「無恥」、「這種人必須被辱罵」，同時建議老闆娘可以這樣做，「更改新的WiFi密碼」、「關掉無線網絡，規定顧客買1杯飲料，方可使用20分鐘」。另有女網民指大叔疑似是「慣犯」，因為她之前曾在其他咖啡店遇過對方，甚至受滋擾，但就沒有透露更多細節。

（綜合）