阿伯搭台鐵1人霸2個博愛座　女乘客想坐遭怒踢硬擠　結局全網憤怒

關愛座或博愛座其實提供給有需要人士，並非老年人專利。網上流傳1條影片，顯示1名阿伯乘搭台鐵期間，1人過霸佔2個博愛座，當有另1名女乘客想坐下時，豈料阿伯當場斥責對方，不但用腳狠踹，而且用身體強行頂開女乘客，氣到她抬起腳來作勢想踹人反擊，阿伯往後一縮，雙方僵持不下，結果女子最終未能坐下。



網民對於阿伯的野蠻霸道行為感到憤怒，紛紛批評「博愛座？該取消了」、「有氣有力頂開人，證明冇需要坐博愛座」、「恃老賣老」。鐵路警察局台中分局表示沒有收到相關舉報，促請當事人向警方報案，如有違法，立即依法偵辦，同時提醒乘客遵守秩序。



阿伯最初獨自霸佔2個博愛座，另1名女乘客想坐其中1個座位。（網上影片截圖）

+ 2

阿伯霸2個位怒罵女乘客

據了解，涉事台鐵區間車正前往豐原站，而網傳影片長約36秒，片中可見，阿伯最初獨自霸佔2個博愛座，另1名女乘客想坐到中1個座位。惟阿伯立即用難明鄉下話怒罵女乘客，狠批她坐下，甚至出腳怒踢對方。

女乘客不甘遇襲，站起來氣到一度作勢出腳，阿伯見狀往後一縮。（網上影片截圖）

女乘客作勢想起腳

女乘客一度站立，其後想繼續坐下，但阿伯變本加厲，不但用身體硬生生將她頂開，甚至用座位玻璃借力，成功將女乘客頂走。女乘客站起來後，顯得不甘遇襲，氣到一度作勢出腳，阿伯見狀往後一縮，雙方陷入對峙情況，結果阿伯繼續獨霸博愛座，女乘客未能坐下。

雙方僵持不下，結果女乘客未能坐下。（網上影片截圖）

警方指當事人可報案

影片引來大量網民熱議，留言直斥霸位阿伯「過份」、「博愛座並非老人家皇座，任何人有需要都可以坐下」、「阿伯坐1個博愛座已經足夠，為何不讓其他人坐？」。

鐵路警察局台中分局表示，未接獲民眾和台鐵公司相關通報，籲請當事人向警方報案，以利釐清案情，如有違法，當即依法偵辦，同時呼籲，乘客乘搭列車時應遵守秩序和台鐵旅客運送契約規定，如遇有需要協助事項，可告知車長或通報警方到場協助處理。

（綜合）