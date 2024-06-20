要求讓出博愛座不果　7旬翁怒擊29歲男太陽穴　影片曝光網民炮轟

設立關愛座的原意是讓有需要人士有位可坐，不限於老年人。網上流傳2條影片，顯示台灣有1名老翁乘搭捷運時，懷疑不滿身體抱恙的男子拒絕讓出關愛座，初則和眾人口角，強調自己「沒有做害羞的事，沒有做羞愧的事」，繼而痛罵男乘客「還敢好端端坐着」，懷疑襲擊對方，當場傳出「啪」一聲，網民紛紛炮轟「這個老人沒有禮貌到極點」、「乾脆博愛座全部開成1個車廂」。



警方證實事件，本月18日下午1時許，75歲老翁因29歲男子拒絕讓座，懷疑用雙掌合擊對方太陽穴，雙方互告傷害，後續由轄區中正二分局南昌派出所依傷害罪受理偵辦。



戴了口罩的老翁指罵該名沒有讓座的男乘客。（Threads影片截圖）

網上最近流傳2片影片，其中一段顯示戴了口罩的老翁指罵該名沒有讓座的男乘客，另一片影片交代事後續發展，老翁正和左臂有紋身的女乘客等人口角，乘客紛紛狠批老翁「那麼老了，真丟臉」，憑什麼斥責該名沒有讓座的男乘客，老翁反駁「沒有做害羞的事，也沒有做羞愧的事」，繼而痛罵男乘客「還敢好端端坐着」，之後上前施襲傳出「啪」一聲，但由於其他乘客遮擋鏡頭，所以無法拍下過程，其他人立即上前阻止及推開老翁，高呼「不要動手」，捱打男乘客要求其他乘客幫忙報警。

網民紛紛痛批片中老翁「修養很差」、「看起來很有活力啊，不需要坐下來啊」、「都還有力氣打人，代表身體很好呀，幹嘛讓他坐？」，同時大讚女乘客見義勇為。

老翁正和其他女乘客等人發生口角。（Threads影片截圖）

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影片引來當地傳媒報道，捷運警察隊回應事件時表示，本月18日下午約1時25分，捷運中正紀念堂發生1宗關於博愛座的糾紛案件，警員到場了解，75歲王姓老翁自公館站乘搭台北捷運松山新店線列車，列車開往中正紀念堂站期間，看到29歲尹姓男子坐在博愛座上使用手機，以自己多病為由，開口要求對方讓座。

但尹男回覆指，自己肚瀉感到不適，同樣需要座位，自己無法讓座，雙方發生糾紛，其間有2名年輕女子支持尹男，同樣和王翁發生口角，王翁懷疑突然雙掌合擊尹男左右太陽穴，尹男要求其他乘客幫忙報警，雙方最終在中正紀念堂站下車，捷警隊到場處理，告知雙方相關權益，他們互告傷害，轄區中正二分局南昌派出所依照傷害罪跟進案件。

捷警隊同時呼籲民眾，博愛座並非老人座位，但凡行動不便者、孕婦、身心障礙或身體不適等乘客皆可以使用，希望乘客發揮同理心，將座位提供給有需要的人，同時遵守大眾捷運法及相關守則，一旦發生緊急事故，請按下最近的通話器按鈕，警方接報後，會盡快趕抵現場處理，如有違法，絕對會依法跟進。

（綜合）