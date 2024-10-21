女生疑同居男友出軌　翻查手機驚見性侵片　受害人竟然是她媽媽

澳洲發生令人髮指的性侵案。1名女生懷疑25歲同居男友出軌，於是翻查對方手機，意外發現手機藏有性侵罪證，而受害人竟是她的母親。片中的母親昏迷不醒，男友卻一邊性侵，一邊拍下犯案過程，女生憤怒又心寒地報警。



男子其後被控強姦及參與侮辱性或有辱人格的拍攝活動，他在庭上認罪，辯稱當時遭女友透露其私人資訊，所以1年間犯案作報復，法官指受害母女容許被告入住，被告卻伸出狼爪，為母女帶來無法彌補的創傷，判處被告5年有期徒刑，3年內不得假釋。



澳洲1名女生懷疑25歲同居男友出軌，於是檢查對方手機，沒料到揭發母親遭男友性侵。（示意圖/gettyimages）

被告與家人關係緊張而搬出

25歲男被告原受僱於南澳大利亞國家橄欖球聯盟俱樂部（South Australian National Football League Club），由於與家人關係緊張，他獲得女友和其母親准許搬往同住。

女子意外發現自己母親昏迷不醒，男友卻一邊性侵，一邊拍下犯案過程，多條影片儲存在手機內。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱為報復犯案

女友隨後懷疑被告出軌，於是查閱對方手機，卻有更加驚人發現！原來女生的母親喜歡飲酒，有時會醉得不省人事，躺在按摩床上休息，詎料男友竟伺機性侵，甚至拍下犯案過程，多條影片儲存在手機內，女友憤怒又心寒，立即報警，警方其後拘捕涉案男子。

案件早前在澳洲地方法院提堂，被告在庭上承認強姦罪名和參與侮辱性或有辱人格的拍攝活動，據了解，被告曾辯稱由於女友對外透露其私人資訊，所以於2022年至2023年犯案報復，但未知其說法是否真確，亦未有提及被透露了什麼資訊。

被告在庭上承認強姦罪名和參與侮辱性或有辱人格的拍攝活動，被判入獄5年，3年內不得假釋。（示意圖/gettyimages）

受害母女留下一世陰影

女友在庭上表示，看到多段性侵影片後，「留下了終生傷痕」，當她將事件告訴給母親時，「永遠不會忘記她（母親）的尖叫和哭泣」。受害女子透過檢察官表示，明明自己向被告釋出善意，比其家人更愛惜他，將他當作親生兒子看待，沒料到對方向她伸出狼爪，事件令她心碎，「這個家再也不會像以前一樣了」。

法官狠批被告背叛受害母女對其的信任，案件令人震驚，裁定罪成入獄5年，3年內不得假釋。據悉，被告已失去原本的工作，而且永遠不再被俱樂部錄用。

（綜合）