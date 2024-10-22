單車男踩車上斜極吃力！被斥阻礙巴士兼好危險　手把掛一物觸目

在馬路上踩單車需要一定技術，除了眼觀四處、耳聽八方，還要確保體力足以應付。近日有網民上傳影片，顯示1名男子踏單車在葵涌和宜合道路段上斜，而其身後數米便有1輛雙層巴士尾隨，緩緩駛前並準備靠站上下客。



只見單車男踩得非常吃力，而其手把位置掛着1袋疑似外賣食品。影片引來網民討論，並指「推快過踩」，又認為該單車男的舉動非常危險。



1名男子踏單車在葵涌和宜合道路段上斜，而他身後數米便有1輛雙層巴士正慢駛尾隨。（Threads影片截圖）

單車男上斜極吃力 目擊者：落車推仲快

樓主在Theards上傳影片，拍攝者在葵涌和宜合道運動場外一巴士站候車，片中顯示1名男子踩着單車上斜路，他一邊注意右方的汽車，一邊看似非常吃力地踩單車，手把位置則掛着1袋疑似外賣食品。單身後方數米有1輛雙層巴士慢駛尾隨，相信準備靠站上落客。樓主在文中慨嘆，「條友踩單車上斜，塞住後面啲巴士，懷疑佢落車推仲快仲省力」。

帖文很快引來網民熱議，表示單車男的舉動很危險，認為他大可下車，並走到行人路推車，「點解條友唔落車推斜路呢？咁黐線一失足一架巴士墊過就爆汁」、「行人路可以推單車」、「上行人路推咪得」。不過，也有人認為應給予更多包容，「段路有冇禁止單車駛入？冇嘅話即係合法」、「送外賣要送到上斜，相信佢都唔X想咁樣」、「塞都係一陣間啫」、「香港對單車使用者不友善，但不代表可以阻住地球轉」。