頭暈貧血9個月患末期大腸癌！女病人不知有血便　因家中馬桶累事

不少病人諱疾忌醫，因而錯失治療疾病的黃金期，但亦有患者因不為意徵狀而延誤治療。台灣1名醫生分享病例，指1名60歲女子頻繁出現頭暈、眼前發黑等症狀，醫生多次詢問有否出現血便，但她都表示大便正常，但其身體狀況在9個月後仍沒有好轉，直到頭暈跌倒住院接受檢查，她才知悉自己有血便。



原來病人由於家中使用紅色馬桶，加上光線昏暗和視力不佳，所以一時之間沒有察覺血便，惟因病房內的馬桶是白色，她才知道自己有血便情況，而且經檢查後，證實她確診末期大腸癌。



女病人頻繁出現頭暈、眼前發黑等症狀，9個月都沒有改善，住院後更確診末期大腸癌。（示意圖/gettyimages）

以為大便顏色正常

肝膽腸胃科醫師王威迪在節目《醫師好辣》分享該宗病例，指該名60歲女病人站起身來就會頭暈，而且出現冷汗等情況，女病人沒有地中海貧血等遺傳病，加上已經停經，醫生排除婦科病，她自言大便顏色正常，但抽血檢驗血色素只有正常值一半，可能缺鐵導致貧血，於是醫生開鐵劑給婦人服用。

女病人住院後便用病房白色的馬桶，才見到自己有血便。（示意圖/gettyimages）

紅色馬桶導致未能察覺血便

但在9個月的療程中，病人情況沒有好轉，加上自認身體沒有大礙，所以一直拒絕照腸胃鏡，拖到在家人面前倒地，最終接受醫生勸說決定妥協，轉到王醫生工作的醫院接受腸胃鏡檢查。

住院期間，王醫生再次詢問其排便情況，女病人突然表示「大便真的有看到紅色」，原來其家中使用的紅色馬桶，由於光線昏暗，加上視力一般，令到她未能即時察覺血便，直到她使用病房白色馬桶，才見到自己有血便。

檢查顯示女病人患上末期大腸癌，完全阻塞腸道，僅留下1個拇指大小的空隙，癌細胞已經轉移至肝臟。（示意圖/gettyimages）

末期大腸癌細胞轉移至肝臟

隨後女病人接受腸胃鏡檢查，其末期大腸癌完全阻塞腸道，僅留下1個拇指大小的空隙，癌細胞已經轉移至肝臟。

王醫生慨嘆，如果患者使用白色馬桶，就能更早發現異常，第三期大腸癌腫瘤表面會出血，所以引致貧血情況，提醒民眾關心長輩的馬桶和其大小便的狀況，才能盡早發現問題接受診治。

（節目《醫師好辣》）