遭「四大毒蛇」咬傷！男子頸掛大蛇赴院　毒發快暈仍緊捉蛇頭不放

如果不幸被毒蛇咬傷，最好還是連人帶蛇赴院，以便醫生知悉毒蛇種類，才能更有效解毒。印度1名48歲男工在家中睡覺時，被列為「印度四大毒蛇」之一的羅素蝰蛇（Russell's Viper）咬傷右臂，男工立即開燈兼負傷捉蛇，最終成功緊抓住蛇頭，連人帶蛇由家人送往醫院接受搶救，而情況更被人拍片瘋傳。



網傳影片顯示，男子赴院時頸上掛着逾1米長毒蛇，其右手則緊抓住蛇頭不放，其「雄姿」嚇得醫院群眾大驚，紛紛一邊躲避一邊圍觀，場面形成極大反差。其後男工疑因中毒快將昏迷，躺在醫院地下看似變得虛弱，但仍然抓緊蛇頭不放，反觀毒蛇全程沒有反應，懷疑已被捏暈。最終相關部門收收走毒蛇，傷者經搶救後生命無礙。



曼達爾其後疑因毒發快將昏迷，按照其他人指示，連人帶蛇躺在醫院地下，但他仍緊抓住蛇頭不放。（網上影片截圖）

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男工睡夢中被蛇咬痛醒 奮勇捉蛇

據了解，48歲男傷者曼達爾（Prakash Mandal）是日薪工人，與家人住在比哈爾邦（Bihar）巴加爾布爾（Bhagalpur）。

事發10月15日晚上，曼達爾睡覺期間突然痛醒，感覺右臂遭異物咬傷，開燈後驚見有蛇夜襲，於是冒險抓住蛇頭，然後通知家人到來。由於不知道品種，曼達爾連人帶蛇由家人送往醫院，以便醫生辨別品種，盡快提供相應治療。醫生驚見該蛇是號稱「印度四大毒蛇」之一的羅素蝰蛇（Russell's Viper），於是立即向他進行治理。

曼達爾在醫院一直緊握蛇頭，情況既驚險又1奇特，吸引醫院內的民眾圍觀拍攝。（網上影片截圖）

大量民眾拍攝 傷者連人帶蛇躺地

曼達爾抵達醫院時，把長逾1米的大蛇掛在頸上，現場民眾見到如此奇特場面，雖受驚躲避，但又忍不住圍觀拍攝，就連躺在病床上的病人都抬頭觀看曼達爾情況。

醫護人員為曼達爾右臂做初步包紮，以防止毒液擴散，而曼達爾沒有理會傷勢，全程用右手牢牢捉住蛇頭，任由大蛇掛在頸上，影片背景不時傳出疑似竊笑聲。其後曼達爾疑因毒發快將昏迷，遂其他現場人員指示，連人帶蛇躺在醫院地下，但他仍沒有放開毒蛇，反觀毒蛇一直沒有反應，相信已被捏暈。其後1名身穿迷彩軍服的男子叫其他人離開，切勿走近。

毒蛇交由林業部門撿走

影片引來各界關注和當地媒體報道，據悉護士和醫生勸喻曼達爾在安全情況下鬆手放開毒蛇，他最初仍拒絕，但最後妥協照做，其家人協助將毒蛇放入袋中，交由林業部門撿走。曼達爾經經治療後脫離危險期，目前正接受觀察。

1名身穿迷彩軍服的男子叫其他人離開，切勿走近。（網上影片截圖）

四大毒蛇之一 如未及時救治可致命

羅素蝰蛇、眼鏡蛇、金環蛇和鋸鱗蝰蛇號稱「印度四大毒蛇」，羅素蝰蛇毒性很強，靠近民區，人類被咬傷時，會產生劇痛和內出血，如果未能及時獲得救治，最嚴重可死於敗血症、腎臟或心臟衰竭。

今年7月，印度發生類似事件，有女子被蛇咬傷，其丈夫連人帶蛇送到醫院。

（綜合）