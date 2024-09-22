人蛇激戰2.5小時！寡婦遭4米巨蟒緊纏噬咬　掙扎場面曝光嚇呆全網

泰國發生巨蟒險勒死人事件。1名六旬寡婦洗碗期間，遭1條長逾4米的巨蟒咬中兼緊纏，寡婦立即反抗呼救，有人聞聲報警。救護人員到場時，見到寡婦身體被蛇身緊緊纏住，掙扎場面極之恐怖，令在場所有人都大吃一驚。眾人拼命將蛇撬走，歷時超過2.5小時才成功救出寡婦，而巨蟒失去「獵物」後便逃離現場，不知所終，婦人則筋疲力盡送院接受檢查，而巨蟒出沒消息令當地居民感到恐慌。



64歲的阿倫洛特突遭巨蟒襲擊，身體被蛇身緊纏而導致摔倒，繼而在地上打滾。（ 網上圖片）

64歲女事主阿倫洛特（Arom Arunrot）在曼谷1間兒童醫院工作，原本與丈夫住在北欖府（Samut Prakan）帕沙沒則滴縣（Phra Samut Chedi）1間出租房間，房後是竹林和池塘，丈夫於2023年11月去世後，她獨居上址。

64歲的阿倫洛特跟巨蟒搏鬥逾2.5小時，終成功獲救。（ 網上圖片）

洗碗期間突遭巨蟒噬咬

事發於本月17日晚上8時許，阿倫洛特下班回家吃晚飯，之後到房間後面類似共用空間位置洗碗，其間感覺到有異物咬住其大腿，她最初以為只是水蜥蜴，低頭一看驚見是1條巨蟒。阿倫洛特試圖抓住蛇頭，但巨蟒開始翻利蛇身將她緊纏，導致她摔倒，繼而在地上打滾掙扎。

64歲的阿倫洛特展示被巨蟒噬咬的傷口。（ 網上圖片）

人螮纏鬥2個多小時，阿倫洛特嘗試向鄰居求救，但沒有人留意到呼救聲，「一生中從未經歷過類似事情」、「以為自己活不下去了，一定會成為（巨蟒）食物」。她最後一次盡可力地大聲呼救，幸終於有人聽到叫聲，立即報警求助。

阿倫洛特成功逃出蛇口，清醒送院接受檢查。（ 網上圖片）

救援人員接報到場後破門施救，所有人都被眼見情境嚇呆，因只見阿倫洛特腹部被巨蟒緊緊勒住，她已手腳蒼白，無力反抗。眾人費盡九牛二虎之力才撬開巨蟒，歷時30多分鐘才令巨蟒鬆開，牠隨即逃入附近竹林。救援人員為阿倫洛特提供急救，並將她送往醫院，當時阿倫洛特已經筋疲力盡，但仍清醒，可以自行走路。

救援人員估計，巨蟒身長可能超過4米，重量不少於20公斤，巨蟒出沒消息令到讓當地居民感到恐慌。

（綜合）