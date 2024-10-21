萬聖節奪命意外！男童扮鬼嚇人跳車失足遭輾斃　市民大叫難阻慘劇

美國發生2宗萬聖節奪命事故，成2名男童在扮鬼過程中遭拖車輾斃。首宗車禍發生在田納西州，1名12歲男童參加的萬聖節活動期間，與其他子孩扮鬼嚇人，不斷在叢林與拖車之間跳上跳落，可是當他跳下拖車時失足跌落地上，雖然現場目擊的市民立即向司機大叫提醒，但司機停車時，男童已慘被輾過，當場傷重身亡。而數天後，明尼蘇達州亦發生同類事故，1名13歲男童在萬聖節活動時，坐在手推車期間被拖車撞死。



12歲男童耶森與其他小孩扮鬼嚇人，不慎失足跌在拖車前，不幸被輾過當場死亡。（網上圖片）

扮鬼男童在叢林與拖車間跳來跳去

綜合外媒報道，12歲男童耶森（Samuel Jessen）在10月18日，參加田納西州的萬聖節鬧鬼活動「The Haunted Hilltop」，與其他小孩扮鬼嚇人，從叢林中和拖車之間上跳來跳去。

可是，有目擊者表示，耶森當時嘗試從叢林跳上拖車時不慎滑倒，跌在車前，雖然不少市民見狀向司機大叫，但司機察覺停車時，耶森已被巨輪輾過，卡在車輪下。救護員到場救出耶森，但判定他已當場死亡。有車上的市民指事件令人感到可怕，因發生意外後，他們仍須坐在車上10多分鐘，等待救護人員到來救援。

13歲男童米克（Alexander Mick）在萬聖節活動中，坐在手推車期間被拖車輾斃。（網上圖片）

數天後發生同類事故 13歲男童身亡

奪命意外發生後，活動即時暫停，不料，事隔數天後，明尼蘇達州亦出現同類事故，13歲男童米克（Alexander Mick）遭萬聖節活動中，坐在手推車上被拖車輾斃，當場死亡。