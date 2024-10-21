奪命家居意外！4歲女童家中跳床玩耍　下秒跳出窗外從5樓墮地亡

美國發生罕見奪命家居意外，4歲女童墮樓斃命。該名4女童在住所睡房靠窗的睡床上跳來跳去，玩得興高采烈之際，突然不慎跳出窗戶，從5樓墮地重傷昏迷。熱心途人見狀立即為她進行急救，可惜女童最終不治。警方經調查後相信事件屬於意外，沒有拘捕任何人。



女童母親事後受訪表示，連同喪命的女兒，當時她獨力照顧4名子女，雖然「難以克服喪女之痛」，但仍有另外3名孩子需要照顧，所以要「保持堅強」。女童母親在網上公開籌款，籌集殮葬費用。



米拉亞和家人住在華盛頓州金縣岸線市1棟公寓。（網上圖片）

不幸身亡的4歲女童米拉亞（Mi'layah Marie Hardy）和母親納賈哈（Najaha Chancellor）及其他3名兄弟姊妹住在華盛頓州（Washington State）金縣（King County）岸線市（Shoreline）1棟公寓的5樓單位。

納賈哈表示女兒性格外向，而且關心他人，旁人都非常愛惜她。（網上圖片）

睡床上跳動 不慎跳出窗外

據了解，事發本年10月13日（周日），納賈哈當時獨力照顧4名子女，事發時她身處浴室，子女則在睡房，浴室和睡房相連，當中米拉亞在單位靠窗的睡床上跳來跳去，相信其中1名孩子事前開了窗，結果米拉亞不慎從窗戶跳出，發出尖叫聲驚動納賈哈和鄰居，米拉亞從5樓墮地昏迷。

熱心途人見狀，立即為米拉亞進行大約4分鐘心肺復甦，隨後交由救護員接手搶救，米拉亞昏迷送院，最終不治。

納賈哈在facebook悼念女兒。（網上圖片）

母親尚要照顧3名子女：必需堅強！

法醫裁定米拉亞死於墜落時造成的外傷，警方經調查後，相信事件是一場意外，沒有拘捕到任何人。

納賈哈在facebook悼念女兒，形容「幾乎1周難有食慾和休息，每日醒來回想起女兒和這宗慘劇」，同時在網上公開籌集女兒殮葬費用。納賈哈同時接受當地媒體訪問，表示女兒性格外向，而且關心他人，旁人非常愛惜她，「但這一切都不能重來」，她目前仍有3名孩子需要照顧，所以一定要堅強。

納賈哈（右）失去米拉亞（左）後表受訪問，她表示目前仍有3名孩子需要照顧，所以一定要堅強。（網上圖片）

金縣分享安全提示，以兒童防止從窗戶跌落，包括時刻看管小孩、切勿開多過4英吋的窗戶，以及安裝窗擋或可拆卸的防護裝置。

（綜合）