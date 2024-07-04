曾因跌倒削掉頭骨！女網紅頭部塌陷現後遺症　痛揭受傷後生活慘況

南韓網紅「Woozakka（우자까）」過去曾擔任空服員，後考上銀行員，不時透過社群平台記錄生活。未料，她年初因摔倒重創頭部與背部，進行開顱手術後削除了左半邊頭蓋骨，甚至左腦功能受損95%。而她近日則拍片透露，自己經歷了2次手術後，終於將頭蓋骨接回，目前仍持續復健中。



Woozakka日前在個人YouTube頻道透露1月底她準備去參加一場講座活動時，在人行道突然摔倒，導致背部和頭部遭到嚴重撞擊，送院後因出現腦出血、腦水腫、背部骨折等狀況，於是手術時將她左側約40%的頭蓋骨暫時削除，後保存於冷凍庫。

Woozakka年初因摔倒重創頭部與背部，進行開顱手術後削除了左半邊頭蓋骨，甚至左腦功能受損95%。（影片截圖）

Woozakka年初因摔倒重創頭部與背部，進行開顱手術後削除了左半邊頭蓋骨，甚至左腦功能受損95%。（影片截圖）

Woozakka年初因摔倒重創頭部與背部，進行開顱手術後削除了左半邊頭蓋骨，甚至左腦功能受損95%。（影片截圖）

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然而動完開顱手術後，Woozakka的左側頭部因失去頭蓋骨的支撐而塌陷，讓原本愛美的她相當痛苦；甚至一度失去嗅覺，還出現了語言及認知障礙，為了保護頭部，她也要經常戴著帽子。雖然術後曾陷低潮，但她仍樂觀拍片記錄自己的復健過程。

南韓網紅「Woozakka（우자까）」年初因摔倒重創頭部與背部，進行開顱手術後削除了左半邊頭蓋骨。（IG@woo_zakka）

6月28日她在YouTube頻道更新影片，提到自己已接受2次顱骨成形手術，目前已將頭蓋骨裝回原處，並在影片中分享術後的樣貌，畫面中她先前頭部塌陷的部分已獲得改善，但她稱因頭部受創嚴重，部分頭皮的毛髮恐無法再長出來。最後她也向大家報平安，感動表示「我感激的是自己還活著」，表示會繼續努力復健。

Woozakka因頭部受創嚴重，部分頭皮的毛髮恐無法再長出來。（IG@woo_zakka）

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