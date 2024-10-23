公屋｜5人家庭轉市區碰運氣　終極4派何文田邨　小紅書女揭下一步

輪候公屋時間漫長，但假如最後獲派心水單位，也是值得。最近1名媽媽在小紅書發文，表示其5人家庭自2016年申請公屋，直至最近半年終於編配單位，先後獲派4次公屋，起初3次編配的單位，不是「問題單位」，就是距離原本的生活圈太遠或低層單位。樓主一家後來決定「轉戰市區」碰一碰運氣，幸好「終極一派」獲派何文田邨的12樓單位，讓她不禁直呼「第四派，冇得唔要，反而好開心」，又透露「先住個3、5年公屋先，籌夠首期，就即刻買私樓買居屋，退返公屋」。



1名母親在小紅書分享「4派公屋」的經歷，感動表示最後獲派何文田邨。（小紅書圖片）

該名網民在小紅書以「公屋5個多月，完成4次派樓，終於結束了」為題發文，表示其一家五口自2016年起輪候公屋，直至今年4月下旬，一派石籬二邨石佳樓，但單位位於6樓，加上他們已在土瓜灣生活了7、8年，「搬去那兒太遠了，而且6樓有點低，就博一博後面的了」，5月底二派安蔭邨德蔭樓的6樓「問題單位」，樓主同樣拒絕。時至6月底，三派葵盛東邨盛富樓的2樓單位，樓主坦言「很失望，運氣很差」。由於樓主的家人當時心儀位於啟德的2個屋邨，便決定「轉戰市區」，等候「終極一派」，交給命運安排。

在今年8月下旬，樓主再收到房委會的信件，通知他們獲派何文田邨逸文樓的12樓單位。樓主在文中感歎地表示，「非常好，好過想要嘅啟德，有地鐵何文田站，不過要行過去10分鐘」，非常滿意派樓的最後結果，截至10月15日，單位仍正進行翻新工程。她後來又留言透露，單位大約465呎，信中表示月租為4,114元，惟未知正式簽約入住時會否再加租。

帖文引來不少網民熱議，紛紛恭喜樓主一家，又大讚何文田邨的位置好。（小紅書圖片）

帖文引來不少網民熱議，紛紛恭喜樓主一家，又大讚何文田邨的位置好，「恭喜恭喜，運氣真係旺過中六合彩」、「嘩！博到何文田邨！」、「咁多間何文田叫最好，就係冇地鐵」、「四派是一次比一次好，最後轉市區也更靚，運氣不錯」、「真係堅持到底就係勝利」、「舊樓有舊樓的好，配套齊全，交通方便，我都係舊樓」。