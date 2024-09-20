輪公屋8年畢業　終極三派將軍澳這屋邨　網民讚地點方便：好幸運

公屋輪候的過程漫長，雖然有3次機會，但最終能夠獲派心儀屋邨需靠一定的運氣。最近有媽媽在網上發文，表示一派和二派均是50年樓齡的單位，她都沒有接受。幸好最後一派獲將軍澳的厚德邨，興奮得讓她在帖文直呼，「等咗8年終於畢業啦」。



最近有女子在網上發文，表示一派和二派均是50年樓齡的單位，她都沒有接受。幸好最後一派獲將軍澳的厚德邨。（facebook圖片）

頭兩派屋邨有50年樓齡

樓主在facebook群組「公屋討論區」發文，表示「等咗8年終於畢業啦」，她又上傳翻攝「配房通知信」的照片，顯示她獲派將軍澳坑口的厚德邨德康樓，月租包括差餉為2,455元。樓主後來在留言區補充，表示「第一派、二派都係50年樓齡，呢個（厚德邨）算新啦」、「第一次無lift，第二次井字型，小朋友太細，驚危險」，她透露兒子只有2歲，擔心他「成日爬上爬落 好牙煙」，幸好她非常滿意「終極三派」的結果。

樓主第三派是將軍澳厚德邨，表示很滿意。（資料圖片）

網民大讚：厚德超方便

不少網民紛紛在帖文留言，許多人表示非常羨慕樓主，「開心死啊，坑口勁正」、「超方便的和諧式公屋，恭喜帖主！」、「雖然舊啲，但有地鐵好方便，恭喜」、「恭喜！擴展市區真係好少派將軍澳！」、「恭喜晒，厚德超方便！」、「執到，厚德方便，搭地鐵又唔使轉巴士」、「恭喜晒，厚德好住，有街市商場，地鐵又方便，歡迎加入TKO（將軍澳）大家庭」、「將軍澳最難派得到！恭喜妳」、「妳好幸運，厚德配套好齊」，齊齊大讚厚德邨地理位置好，配套設施充足，鄰近港鐵站，交通非常方便。

然而，有部份網民就笑言「將軍澳區搭巴士，有排兜先到出去」、「記得買抽濕機同空氣清新機」。