內地男凌晨追鴨誤墮20cm超窄牆縫　完全卡死扯唔出　消防拆牆救人

這麼窄都能跌下去？浙江有男子家中幾隻鴨子在凌晨「出逃」，他追趕時因天色太暗踩中水管，剛好滑入1道只有20厘米闊的超窄牆縫，完全卡住要向附近村民求救。消防接報到場嘗試用巧勁拉追鴨男出來不果，他被困的牆縫一邊是斜坡路基，一邊是民房牆體，最終決定要破拆民房的牆來救人，幸好過程中追鴨男沒有受傷。



內地男追鴨時踩中水管，滑入1道20厘米超窄牆縫。（中國消防圖片）

中國消防發布消息，指10月19日凌晨，浙江省衢州市開化縣林山鄉1條村，有男子養了幾隻鴨子，但牠們凌晨「出逃」，他天色昏暗下追鴨途中誤踩水管，剛好滑入1道只有20厘米闊的超窄牆縫。追鴨男被困後向路過村民求救，他們報警求助。

消防曾試用巧勁想扯追鴨男出來，但他被卡得太實。（中國消防圖片）

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村民發現時已被困1、2小時

凌晨約4時半，當地消防出動1輛消防車及7名消防員救人，追鴨男當時攝入牆縫中卡住，兩邊分別是近2米高的斜坡路基及1道民房的牆體，消防到場時他意識清醒。追鴨男被村民發現時已被困1至2小時，消防員試圖用巧勁拉出，但完全拉不動，怕強行拉扯會令他受傷。

消防正背兩面破拆民房的牆壁，最終將追鴨男救出。（中國消防圖片）

消防其後發現男子背靠的是保溫板隔牆，在徵得村民同意後決定破拆牆救人，用切割機在外牆位置切出三角形開口定位，再走到內牆確認開口位置進行破拆。由於救援空間太小，消防將救援衣遞給追鴨男讓他蓋起避免受傷，並動用切割機及拋光機等拆牆，邊將零碎破板取走，邊拆邊看準位置，最終花了20多分鐘順利破牆救人，幸好追鴨男並無受傷。

（綜合）