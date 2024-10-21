奪命打卡！男子海邊巨岩拍照　下秒遭巨浪捲走　同伴取笑後無法救

打卡也要注意安全，置身危險地方除時喪命！印尼有男子在靠海的崖邊拍照時，被突如其來的巨浪捲入海中，同行拍片友人最初還取笑其狼狽樣子，直到男子的身影消失海中，才知事態嚴重。雖然眾人當時曾想要前往救援，但因海浪過大且情況危險，故難以施救，只能眼睜睜看着悲劇發生。



當地國家搜救機構表示，由於「海浪高度介乎6.5至14英尺之間（即約2至4米）」，所以增加搜救難度，以致意外發生數天仍未找到涉事男子。直至事發後第５天，於10月18日下午接獲消息，有漁民於附近海域發現失蹤男子的遺體。目前法醫正對遺體進行檢驗，稍後將會移交遺體予死者家屬。



印尼有男子站於崖邊拍照時，被突如其來的巨浪捲走，5天後尋獲遺體。（網上影片截圖）

死者為拍照冒險站巨岩邊緣

綜合外媒報道，涉事男子西曼俊達（Roni Josua Simanjuntak）年約20歲，他於10月13日（周日）與朋友相約到東爪哇省的吉隆圖邦海灘（Kedung Tumpang Beach）遊玩嬉水。他當時為拍攝海浪撞擊岩石的景象，以及一望無際的印度洋景色，便獨自冒險站在巨大的岩石邊緣，以單手倚着岩石，再讓朋友從高處替他拍照。

年約20歲男子西曼俊達（Roni Josua Simanjuntak）在海邊巨岩邊緣拍照時被大浪捲走，最終證實死亡。（網上圖片）

友人曾哈哈大笑 其後知事態嚴重

雖然海面看似平靜，不過突然出現一陣巨浪，西曼俊達在沒有防備下直接被巨浪捲到海中。從友人拍攝的片段可見，他當時曾將雙臂舉高過頭頂，突然洶湧水流將他沖跌，瞬間從岩石滑落至水中，友人見其狼狽樣子還曾一度哈哈大笑，但未幾西曼俊達的身影消失海中，眾人才頓感不妙。友人之後雖然曾想過落水救援，但因海浪過大且情況危險，故難施以援手。

漁民於附近海域發現男子遺體

印尼國家搜救機構就事件表示，由於「海浪高度介乎6.5至14英尺之間（即約2至4米）」，所以增加搜救難度，發言人更表明，若在10月20日仍未尋獲西曼俊達，屆時將會結束搜救行動。直至10月18日（周五）下午5時多，有漁民於附近海域發現西曼俊達遺體；目前法醫正對遺體進行檢驗，稍後將會移交遺體予死者家屬。

有漁民於10月18日下午，在附近海域發現西曼俊達遺體。（網上圖片）

（綜合）