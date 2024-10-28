日16歲女高中生為追星賣淫！每周3次接客賺錢應援　53歲嫖客被捕

追星應援也要量力而為。日本1名男子因與未成年女高中生非法性交易被捕，2人相約到歌舞伎町的酒店進行交易，男子完事後支付2萬日圓（約1,000港元）現金。事件揭發後，原來該女生只有16歲，竟是為了追星而出賣身體賺錢，每周接客3次。當地警方為打擊這賣非法性交易，已加強在公園巡邏，盼遏止招攬嫖客的行為。



女高中生因需要金錢追星應援，每周接客3次。示意圖，非當時人（《微交少女》劇照）

綜合日本媒體報道，事件發生於10月15日，53歲男子兒玉充弘在東京新宿區大久保公園附近，向1名女高中生表示願意支付2萬日圓（約1,000港元）現金進行性交易，其後帶女生到酒店性交，他因違反猥褻法而被捕。

警方指出兒玉充弘明知女生未滿18歲，仍在歌舞伎町1間酒店內以金錢利誘性交。據悉當時女生在街頭招攬客人，兒玉充弘和她閒聊了幾句，接着2人就相約到酒店，而兒玉充弘接受調查時聲稱不知道對方未成年。

53歲男子兒玉充弘明知女生未成年，仍與對方進行性交易，其後被捕。（影片截圖）

女生爆為賺錢追星每周接客3次

女高中事後坦言只有16歲，為了喜愛的地下偶像而需要金錢追星應援，故每周接客3次，多是站在街邊招攬客人。當地警方指非法性交易屬違法，今次案件更突顯了保護未成年人免於性剝削的重要性，警方會加強巡邏大久保公園，希望遏止「招攬客人」的行為。