19歲女工伏屍沃爾瑪巨型焗爐　警到場機器仍運作　揭死者悲慘身世

加拿大沃爾瑪超市發生駭人奪命意外。有19歲女員工被發現陳屍在烘焙部的巨型步入式焗爐內，而當時烤爐仍在運作中，店鋪亦如常營業。警方接報到場，指本案非常複雜，暫時無法確定女死者死因，未知是意外還是牽涉罪案。沃爾瑪公司發言人表示，公司正與警方合作，將向死者家屬提供協助，並致以最誠摯哀悼。



沃爾瑪公司發言人指公司正協助警方調查，並致以最誠摯哀悼。（影片截圖）

綜合外媒報道，命案發生於加拿大新斯科細亞省哈利法克斯（Halifax, Nova Scotia）的連鎖超市沃爾瑪（Walmart），其中19歲印度裔女工在19日晚上9時許，被人發現陳屍在烘焙部門的巨型步入式焗爐內。

警方接報到場，發現焗爐仍在運作，店鋪亦如常營業中。警方指正全力調查案件，由於調查複雜，加上未能確認女死者死因，未知是意外或牽涉罪案。

19歲印度裔女工被人發現陳屍在烘焙部門的巨型步入式焗爐內。（網上圖片）

沃爾瑪全力協助調查致最誠摯哀悼

19歲女死者為當地海事錫克教協會（Maritime Sikh Society）成員之一，協會主席蘭達瓦（Satnam Singh Randhawa）為事件感悲痛，「我感到非常傷感，這名年輕人帶着希望和夢想來到這裏努力工作，卻發生這樣的事情」，指女死者來加拿大生活只有數年，而協會將協助死者母親辦理死者後事。

沃爾瑪公司發言人指，公司正協助警方調查，將向死者家屬提供協助，並致以最誠摯哀悼。