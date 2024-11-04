港鐵女子推車仔載3大件貨　竟成功入車廂　目擊者：點入到閘？

港鐵對於乘客隨行行李有尺寸限制，惟最近1名網民在網上分享照片，顯示於港鐵車站範圍內，1名女子推着大型手推車在大堂行走，而車上有兩大箱貨物，疊起來高達成年人胸口位置，在手把旁邊則另有1個IKEA大購物袋，內裏同樣裝滿東西，目擊者質疑「真係好疑惑點入到閘？」。帖文引來網民討論，有人更上傳在港鐵車廂內拍攝的照片，顯示該女子連同手推車成工進入車廂，「我下午都見到佢，好誇張」。



有人批評該女子阻礙其他乘客，同時質疑港鐵職員為何沒有阻止。



1名網民在網上分享照片，顯示於某一港鐵車站範圍內，1名女子推着大型手推車在大堂行走，而車上有兩大箱貨物，疊起來高達成年人胸口位置。（facebook圖片）

手推車載2大箱貨另加1大袋雜物

樓主在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」上傳2張照片，顯示1名女子在一港鐵站大堂內推着大型手推車，當時站內雖非繁忙得人頭湧湧，但也有一定人流。從照片所見，手推車上有2大箱貨物，疊起來高達成年人胸口位置，在手把旁邊則有1個IKEA的藍色大購物袋，同樣裝滿了雜物。

手推車的手把旁邊則另有1個IKEA大購物袋，內裏同樣裝滿東西。（facebook圖片）

樓主：真係好疑惑點入到閘？

樓主不禁在文中問道，「虛心指教，邊個站有咁大個閘入到呢車嘢？」，認為手推車體積之大，根本難以成功入閘，後來樓主又留言補充，指「真係好疑惑點入到閘？」、「真心係有（洗衣機般大），但太近影驚俾人鬧」。帖文很快掀起網民熱議，紛紛指「Call Van（輕型貨車）嘅錢都冇」、「好多個站都有，原意係方便輪椅及 BB 車出入，又給濫用了」、「大把非拉桿閘畀輪椅，就方便咗呢啲X街」。

1名網民留言及上傳另一在港鐵車廂內拍攝的照片，表示自己於當天下午也看到該名女子，「我下午都見到佢，好誇張」。（facebook圖片）

另外，1名網民留言及上傳另一在港鐵車廂內拍攝的照片，表示自己於當天下午也看到該名女子，「我下午都見到佢，好誇張」；部份網民則質疑港鐵職員為何沒有阻止，稱難以理解他們處理大型行李的標準，「我發覺佢哋（職員）好一時一樣嘅，1張家用（唔係寫字樓大班啦）office椅可以有幾大啊？seat位以上又有咩阻到人啊？試過喺啟德俾職員攔住唔畀入閘喎……但有啲人又洗衣機都入得」。