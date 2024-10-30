坐港鐵逃票！內地男黐住出閘嚇呆港女　後續更衰震驚全網：窮到咁

【港鐵／逃票】乘搭港鐵要支付車資，小心有人「靠黐」！有港女於網上發相發文，指乘搭港鐵出閘時，發現有1名內地男人「黐埋出嚟」，後續舉動更令她嚇呆，「我O住嘴望實咗佢哋……幾蚊啫，係咪窮到咁」。樓主又後悔當刻沒有通知港鐵職員，「唔係嘅話應該可以即刻捉住佢哋罰錢」。



帖文引來網民熱議，不少人批評相關行為離譜，「一定要搵職員處理」；也有人分享類似經歷，「我之前見過，前面再前面條友出閘，一拍咭出閘，佢後面條友就黐埋去一齊出閘，之後就一支箭走咗……俾人eat條友，同我對望，一臉無奈」、「呢啲情形見過唔少，我企係後面都呆一呆」。也有網民估計可能是樓主沒看到對方拍卡，未必是「逃票」。



乘搭港鐵要支付車資。（資料圖片）

港女港鐵出閘稱被內地男「黐埋出閘」

該港女周二（10月29日）於社交平台threads發布相片講述事件，指有1名穿粉紅色衫的內地男人趁她剛出完閘閘門未關時「黐埋出嚟」，她見狀「O嘴」望着對方，詎料內地男說了1句話後就離開，「唔知噏咗句乜嘢之後大搖大擺咁走咗」，令樓主嚇呆，「嗰下真係呆咗，O住個嘴出咗地鐵站之後先知道發生咩事」。

從相片見到，該名穿粉紅色衫的男人，與同行男性友人並排行走，往出口方向離去。

樓主指，穿粉紅色衫的內地男人趁她剛出完閘閘門未關時「黐埋出嚟」。(threads)

樓主補充，她離開港鐵站才後悔沒有把事件通知職員，「唔係嘅話應該可以即刻捉住佢哋罰錢」。

網民批離譜

網民看後批評相關行為離譜，「佢哋係興咁做，我細佬俾佢黐完出嚟，大聲XX佢，條友仲要話：沒事兒沒事兒，乜X？」。樓主回應，「條友對住我講嘢個口形似講緊呢句！不過真係我嗰陣時帶耳機聽唔清楚」。

網民看後批評相關行為離譜。(threads)

也有網民分享類似經歷，「有次大陸搭鐵，準備嘟支付寶入，有個阿叔人貼人咁貼住我，就知咩事，我好大聲咁叫行X開啦，搵食行遠啲啦，幾個安檢行過嚟捉住個阿叔」、「我之前見過，前面再前面條友出閘，一拍咭出閘，佢後面條友就黐埋去一齊去閘，之後就一支箭走咗，我當時係後面目到全程，心諗做乜X，俾人eat條友，同我對望，一臉無奈」、「呢啲情形見過唔少，我企係後面都呆一呆」、「可能以為同大陸部份城市一樣係長者免費，大陸部份城市60歲以上唔洗拍卡，直接行入去 」。

不過亦有網民估計可能是樓主沒看到對方拍卡，未必是「逃票」，「你又知佢無拍卡？你有後眼睇到？佢跟住你拍卡個閘唔閂個喎」。另有網民質疑該男子是否真的內地人，樓主則解釋「聽口音同埋睇樣，係大陸人嚟的！」。