狂亂出軌！人夫睹妻與兄汽車後座車震　母坐前座默許　崩潰毆妻兄

三重背叛的出軌事件，讓他瞬間痛失愛情、親情、兄弟情！澳洲1名人夫因遲遲未能聯絡到妻子，起了疑心下外出尋妻，隨後竟在停車場發現妻子和兄長在私家車後座內「車震」激戰，更震驚的是母親當時竟坐在前座，明顯默許這段「媳婦與長子」的婚外情。人夫心靈受創，大怒狂毆妻子和兄長，甚至出動鐵鏟怒打胞兄，揚言「把你們都殺了」，母親嘗試阻止反被推走。



事件驚動鄰居報警，警員經調查後，在人夫家中發現藏有大麻和槍枝，人夫事後承認相關罪行，法官判處3年監禁和罰款1,000澳元（約5,100港元）。



大衛和妻子傑辛塔相愛25年，沒料到妻子竟出軌其兄長，而且母親亦知情。（網上圖片）

他們約6年前結婚，育有4名孩子。（網上圖片）

夫妻身有「愛的紋身」

據了解，41歲綠帽人夫大衛（David McCulloch）居於塔斯馬尼亞（Tasmania），與妻子傑辛塔（Jacinta King）相愛 25 年，約6年前結婚，育有4名孩子，夫妻各自甚至紋有「愛的紋身」，一家人和大衛母親蘇（Sue McCulloch）同住。

案發於今年3月28日，大衛多次致電給妻子，但對方都沒有接聽，於是起了疑心，駕車四處尋找。原來蘇駕車接載媳婦前往其大兒子傑米（Jamie McCulloch）住處，然後載同他們前往附近停車場，而傑米和傑辛塔在後座車震激戰，蘇則留在前座默許這段不倫戀。

夫妻各自紋有「愛的紋身」。（網上圖片）

夫妻各自紋有「愛的紋身」。（網上圖片）

綠帽男當場毆兄長及妻子

當大衛找到他們時，目睹自己戴綠帽的一幕，大怒毆打兄長，然後將妻子推出車外，怒打對方頭部。傑米試圖逃走時，大衛從自己車輛內取出鐵鏟毆兄，同時揚言「把你們都殺了」。

蘇試圖阻止次子暴行，被推到後方1個垃圾箱，傑米最終棄下母親和弟婦，成功逃離停車場，大衛氣到打爛鐵鏟，並用柄和拳頭怒打妻子，包括打傷對方眼睛。

無悔打人反斥兄長罪有應得

事件驚動鄰居報警，傑辛塔和傑米受傷送院，大衛則被捕。對於毆傷兄長及妻子，大衛完全沒有悔意，直斥兄長罪有應得，而警員到其家中調查時，發現屋內藏有240 克大麻和自製槍枝，大衛同時承認出售大麻，以及擁有自製槍枝。

傑米被發現與弟婦車震，遭弟弟毆傷。（網上圖片）

母親蘇不但接載長子和媳婦，甚至默許他們在後座車震。（網上圖片）

案件日前提堂，法官同情大衛遭到母親、妻子和兄長「三重背叛」，所以有過激反應，但法庭不容許有人訴諸暴力，在今次案件中，被告用鐵鏟打人，但只有很少次數擊中傷者身體，「實際造成的傷害是中等的」，加上被告承認多項攻擊罪、持有大麻和擁有自製槍枝後，以及極不可能再次犯罪，所以判處3年監禁，罰款1,000澳元（約5,100港元）。

但如果被告2年內沒有犯下任何其他罪行，其刑期的最後18個月被改為緩刑，由於判決日期追溯至本年5月7日，加上其他因素，所以被告可能明年在2月獲得假釋。

（綜合）