校護人妻出軌男同事傳私密照　激戰後喊：明天換我騎　捱告下場慘

就算不是捉姦在床，也可憑情慾對話證明伴侶在偷腥！台灣高雄1名在小學擔任學校護士的人妻，與已婚男同事出軌，不但傳送其海量私密位置照片，2人更多次前往旅館激戰，校護完事後興奮傳送訊息，提及「明天換我（校護）騎你（男同事）」等露骨對話內容。另同事的太太發現相關不雅訊息，怒告人妻校護侵害配偶權，法官經審理後，判人妻要賠償30萬新台幣（約7.7萬元）。



擔任校護的人妻被指與男同事至少3次前往旅館發生關係。（示意圖/gettyimages）

人妻於小學保健室熊抱人夫同事告白

案件在橋頭地院提堂，男同事的太太表示與丈夫結婚15年，丈夫在1間小學工作，2022年12月，涉案校護利用保健室無人之際，突然抱住丈夫告白，2人隨即交往。

其間人妻傳送大量私密位置的照片給男同事，他們至少3次前往旅館發生關係，激戰結束後，人妻透過LINE發送訊息，提及「老公加油，鼻（別）要太累〜明天換我騎你」、「人家好害羞喔」、「啊〜人家想到明天可以看到老公」、「好愛你（愛心）」等等露骨內容；人夫則以「老婆」回應，2人以夫妻互稱，同說「愛你（愛心）」。男同事的太太看到訊息後大感痛苦，憤而提告校護人妻侵害配偶權，要求賠償70萬新台幣（約17.9萬元）。

男同事被太太發現手機有不雅訊息，更揭發校護人妻傳來大量私密位置照片。（示意圖/gettyimages）

女被告指男同事與太太9年沒親密關係

人妻在庭上辯稱不知道人夫已婚，而且不能證明該批私密處照片是她本人傳送，就算他們來往超出普通朋友關係，但男同事與太太長達9年沒有親密關係，所以她沒有破壞對方婚姻和家庭生活。

男同事作供表示，2022年7月至8月期間，他曾帶着未成年子女前往校護任職的學校參加雙語暑期營，當時其中1名孩子不適而到保健室休息，當時他向校護提及這是其孩子，所以校護理應該知道他已經結婚。

法官裁定校護人妻侵害配偶權罪成，判處賠償30萬新台幣（約7.7萬元）。（示意圖/gettyimages）

法官判罪成 賠償30萬新台幣

法官認為，校護人妻與人夫在同1間學校共事，在工作上多有接觸，加上校護曾在多間醫療院所和學校擔任護理師，理應具有一定的社會歷練，不難發現對方有配偶，加上校護在調解意願詢問表提及「多次想離開，成全人夫回歸家庭，無奈他總是說『從沒想過要離開我』，曾看過他傷心一面，我進而不捨、難分」，可見知道對方有妻子。

法官考慮到校護已婚，由於有抑鬱症狀，所以造成長期情緒低落和負面思考，對主動關心她的人夫產生好感，進而發展婚外情，交往時間不足1年，校護並未涉入人夫的私生活，判處校護侵害配偶權罪成，需賠償30萬新台幣（約7.7萬元），案件可以上訴。

（綜合）