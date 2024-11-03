海灘活春宮｜帳篷日光下驚現「18禁皮影戲」　網民圍觀︰真野戰！

不少人喜歡在郊外露營，並搭建帳篷既保私隱也能享受大自然，但在帳篷內的活動也要有所自覺。網上最近瘋傳1條影片，顯示澳洲1處海灘上演活春宮，1對男女日光之下在帳篷內激戰，由於他們行動十分激烈，整個帳篷隨之震動，加上帳篷比較透光，隱約見到長髮女子的肢體動作，「皮影戲」令旁人看得傻眼，甚至拍片上載至社交平台，引來當地媒體報道。



影片其後在世界各地討論區流傳，許多網民笑言「大家明白為何要買昂貴帳篷，至少不會被途人見到內裡情況」、「帳篷內算不算是私人地方？」、「外面風景顯得遜色」、「真皮影戲、真野戰」。



現場是新南威爾斯州拜倫灣的1處海灘，只見有人搭起帳篷。（網上影片截圖）

見到長髮女子擺動身體

相關影片被上載至instagram帳戶，懷疑違反用戶守則，所以已無法觀看，但其他網民和當地媒體事前已經下載，其後再於各討論區流傳。可見現場是新南威爾斯州（New South Wales）拜倫灣（Byron Bay）的1處海灘，當時正值藍天白雲，片中帳篷比較透光，依俙見到1名長髮女子的身體正擺動，動作十分激烈，令到整個帳篷震動，相信有情侶或夫妻正上演活春宮。

片中帳篷比較透光，依俙見到1名長髮女子的身體正擺動，動作廾分激烈，令到整個帳篷震動。（網上影片截圖）

途人相信有情侶或夫妻正上演活春宮。（網上影片截圖）

網民嘲如做皮影戲

影片流傳至世界各地，大量網民笑言「又做皮影戲？」「人類總是重複同樣的錯誤」、「一分錢一分貨，貴嘅帳篷真係有用」，呼籲露營者應花費本錢買較厚的帳篷，才能人保住私隱。

拜倫郡議會禁止任何人在公共地方發生性行為，郡內亦沒有天體沙灘，在新南威爾斯州，任何人在公共場合發生性行為，最高可被判處罰款 1,100 澳元（約5,600港元），以及監禁6個月。

（綜合）