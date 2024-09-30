倫敦Office活春宮｜「金髮裸女窗邊上下狂搖」 路人全看光狂歡呼
撰文：TVBS新聞網
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英國倫敦某間辦公室近日入夜後出現害羞一幕，只見一男一女忘情地「加班」，女方更是全裸地不停晃動。
2人的舉動在辦公室燈火通明下清晰可見，不少民眾經過時感到不可思議，畫面在社群上曝光後也引起討論。
《鏡報》報導，曝光的影片中，可以推測這間辦公室的大部分人都已經下班、只剩下這對男女，2人似乎也想趁機享受專屬於彼此的時刻。
只見男生坐在辦公椅上，女方則赤裸地跨坐在他身上、激烈地上下晃動。
不過2人沒有注意到辦公室內的燈光在夜晚顯得特別明顯，街上不少民眾經過時一覽無遺。
目前尚不清楚這段影片的拍攝時間，但似乎是在夜晚中拍攝的，影片中雖然沒有其他人出現，但背景不時傳來街上民眾的歡呼聲。
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據悉，這段影片在社群上曝光後引來的觀看次數已超過5100萬，不少人也紛紛留言，有人疑惑地表示：
等等，為什麼他們完事後，就只是繼續生活，像什麼都沒發生過一樣？
也有人指出「為什麼我認為這是某種行為藝術」。
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