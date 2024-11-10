變態男淫辱9未成年少女！花灑頭塞肛迫拍淫片　後續爆更心寒內情

台灣發生變態性虐案。高雄1名男子鎖定未成年少女為目標，7年前開始誘導、威迫少女自拍不雅影像，勒令受害人將情趣用品及花灑頭等異物放入肛門，甚至裸體吃排泄物，總共收藏超過600份不雅影片和照片，當中涉及多達9名少女。高雄地院經審理後，法官裁定脅迫使少年自行拍攝性影像等12項罪名成立，判處被告入獄13年8個月。



被告鎖定未成年少女為目標，迫令受害人將包括將花灑頭等異物放入肛門，甚至裸體吃排泄物，受害者多達9人。（示意圖/gettyimages）

一人分飾兩角誘騙少女拍裸露影片

判決書指出，陳姓被告於2017年認識其中1名未滿18歲受害少女，從中一人分飾兩角，誘騙對方自拍自慰、裸露胸部和下體的影片，總共涉及7條影片和28張照片。至2022年11月，陳男以假名，轉發分享少女和其父親的公開貼文，同時上載對方裸照。

被告總共收藏超過600份不雅影片和照片。（示意圖/gettyimages）

以公開照片等手段迫令受害人就範

陳男更透過手機遊戲結識另1名未滿18歲少女，由2021年6月至7月期間，以同樣手法取得其21張不雅照片；至了翌年9月，陳男使用facebook和instagram其他帳號，和對方取得聯絡，以公布其私密照片、對其家人和朋友不利為由，逼迫她拍攝性影像，用情趣用品和花灑頭等物體插入肛門，甚至命令她自拍裸體食用自身排泄物，總共取得346份私密影片和相片。陳男先後以類似手法迫令最少9名受害少女就範，從人再取得更多影片和相片。

9名受害少女先後報警求助，警方於2023年7月前往陳男位在高雄市小港區住處搜索，取走手機和USB，陳男罪行因而曝光。警方經調查後，發現陳男經常用遊戲寶物、虛擬禮物等，先利誘少女自拍脫衣影像，再逼迫少女按其指示拍攝更多性影像，陳男不但和1名少女拍攝性愛影片，而且用iPhone利誘另1名少女進行性交易，其藏有的不雅影片和照片多達600多份。

法官裁定12項罪名成立，判處被告入獄13年8個月。（示意圖/gettyimages）

被告最初犯案時未滿18歲

法官裁定被告12項罪名成立，包括與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交、強制未遂、以詐術、引誘、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號、散布少年為猥褻行為之電子訊號，判處被告入獄13年8個月，案件仍可上訴。由於陳男向其中1名少女犯案時，自己尚未滿18歲，有關案件將會被移送於高雄少年及家事法院審理。

（綜合）