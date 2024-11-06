玩手機觸電死｜12歲少女邊玩手機邊充電　慘觸電口吐鮮血傷重身亡

泰國近日發生1宗驚悚的「觸電致死」事件！當地1名12歲少女在家用姐姐的手機邊玩邊充電，其間竟意外觸電，被家人發現時已過了近20分鐘。當時少女口吐鮮血，手中還緊抓着連着充電線的手機。少女雖被送院搶救，但最終仍因傷勢嚴重被宣告身亡。



泰國1名12歲少女在家邊玩手機邊充電，竟意外觸電身亡。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於10月28日，泰國羅勇府班凱縣（Ban Khai）1名12歲柬埔寨籍少女獨自在家中，將手機連上充電線後邊玩邊充電。她17歲姐姐努赫（Nuch）之後入房發現妹妹有異常，疑似觸電，於是趕緊通知在附近橡膠園工作的36歲父親諾恩（Neun）。

諾恩得知消息後，即時趕回家中，發現12歲女兒毫無反應，於是他便將昏睡的女兒抱到附近商店求助。救護員接報到場後將少女送到醫院，可惜少女傷勢嚴重，最終在醫院離世。

少女因傷勢嚴重，最終在醫院離世。（示意圖，GettyImages）

涉事手機屬於姐姐

姐姐努赫透露，涉事的手機是屬於她的，而她並不知道手機被妹妹拿來玩。當她發現妹妹時，妹妹已經呼吸微弱，嘴角有血，手中還緊抓着連着充電線的手機。

據了解，少女被發現時，最少已經處於觸電狀態約20分鐘。目前少女喪禮已經舉行，當地警方亦已展開相關調查。

（綜合）