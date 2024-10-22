手機充電爆炸奪命！電話放身邊睡夢中爆炸起火　男子100%燒傷死亡

手機充電要小心！印尼近日發生1宗手機爆炸奪命事故！當地1名23歲男子在替手機充電期間，把手機放在身旁後累得睡過去，到了翌日早上，手機突然爆炸並引發火災。據鄰居指出，男子房中有易燃物及電器如床墊、風扇和電線等物件，火勢一發不可收拾。



男子被鄰居救出時，全身被燒至焦黑，隨後被送往醫院搶求，惜證實他全身100%燒傷，留醫4天後不幸死亡。



印尼23歲男子將手機放在身邊充電，惟料他睡夢中手機爆炸引起火災，釀成奪命事故。（示意圖，GettyImages）

充電手機放身旁後累極入睡

綜合外媒報道，爆炸發生於10月11日早上。印尼巴淡島（Batam）23歲男子巴斯蒂安（Bastian Sihombing）於10日下班回家後就累倒床上，睡前他將手機駁上充電器，並放在身旁，之後就沉沉睡去。至11日上午約9時，巴斯蒂安的手機突然發生爆炸，並引起火災，睡夢中的巴斯蒂安未能及時躲避，導致全身100%燒傷。

而爆炸發生時，鄰居聽到巨響，即時尋找火源並循聲找到巴斯蒂安的家中。他們嘗試破門而入，並發現巴斯蒂安的房間冒出濃煙，最終從彌漫的煙霧中將受傷的巴斯蒂安救出，並將他送往阿瓦爾兄弟醫院（Awal Bros Hospital）。

巴斯蒂安躺在醫院病床上，全身纏滿繃帶成了「木乃伊」狀，而他的姐姐在一旁照顧。（網上圖片）

受傷男子血肉模糊

有鄰居供稱指巴斯蒂安房間被炸毀，而房中有易燃物及電器如床墊、風扇和電線等物件，鄰居因擔心會引起更嚴重的問題，於是便先將巴斯蒂安救離房間。而因為見到巴斯蒂安血肉模糊的傷口，怕等候救護車到場會延誤醫治，於是有鄰居便先用自己的皮卡車送巴斯蒂安到醫院。

從網上流傳的影片可見，被爆炸波及而燒到全身焦黑的巴斯蒂安獲救後，連同燒至炭黑色的床墊一同放置於地上等候送往醫院治療，他因全身劇痛而不斷嚎哭大叫，鄰居們只能無助地安慰他。而另1張照片則可見巴斯蒂安躺在醫院病床上，全身纏滿繃帶成了「木乃伊」狀，他的姐姐在一旁照顧他。遺憾的是，巴斯蒂安留院4天後，因傷勢嚴重在深切治療部去世。

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警方：將調查手機爆炸原因

巴淡市警察局長表示，警方已協助巴斯蒂安的姐姐諾雅（Nova Sihombing）於15日下午6時將巴斯蒂安的遺體運回棉蘭市（Medan）的家鄉，而警方將進一步調查手機爆炸的具體原因。

他又透露，巴斯蒂安生前工作是駕駛電單車接載乘客，並與姐姐諾雅在過去1年於武吉拉雅住宅區（Bukit Raya）租了個房子一起住。事發前，姐姐諾雅已出門上班，而巴斯蒂安仍在房內休息。

（綜合）