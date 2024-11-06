14歲女童等巴士　遭外籍男扮問路拖草叢強姦　1招掙脫狂奔求救

意大利發生兒童遭性侵案件。1名14歲女學生等候巴士時，遇上1名40歲巴基斯坦男子問路，其間對方露出狼相談及性話題，女童嚇得逃跑，但仍被對方追上，將她拖到附近草叢內性侵得逞。約15分鐘後，受害女童向色魔施以「批肘」，終成功掙脫逃走，並向附近1名女子哭訴求助報警。警員到場拘捕疑犯，案件日前提堂，法官下令被告繼續還柙。案件在意大利國內引起公憤，當地居民更計劃舉行遊行抗議性侵罪行。



14歲女學生遇上陌生男子問路，被對方拖入草叢性侵得逞。（示意圖/gettyimages）

疑犯問路後提及性愛話題

據了解，40歲男疑犯來自巴基斯坦，在意大利合法居住多年，本身在維羅納（Verona）工作，最近改到博爾扎諾（Bolzano）在1間餐廳上班。

案發於今年10月25日晚上約7時30分，14歲女學生在意大利北部城市博爾扎諾的卡薩諾瓦區（Casanova District）等候巴士，當時她戴着耳機聽音樂，其間疑犯走近問路，自稱由來自外地，繼而提及性愛話題。

外籍男將女學生拖往草業性侵，事後被捕。（示意圖/gettyimages）

女童聞言立即逃跑，但色魔極速追上，甚至將她拖到附近草叢內性侵，女童反抗不果，發出尖叫求救，但現場環境僻靜，無人聽到其呼救聲。大約15分鐘後，女童用手肘擊襲疑犯才成功逃脫，並向附近1名婦女哭訴求助，由對方協助報警，女孩由救護車送院接受檢查。

法官認為被告有潛逃風險，獲准保釋有機會再次犯案，所以下令被告繼續還押。（示意圖/gettyimages）

被告有潛逃風險需還柙

警方接報追查疑犯下落，發現他準備登上1輛前往博爾扎諾市中心的巴士，於是上前將他拘捕，案件翌日（10月26日）提堂，法官認為案情嚴重，加上被告有潛逃風險，獲准保釋有機會再次犯案，所以下令被告繼續還柙。

這宗兒童性侵案在國內引起公憤，博爾扎諾居民計劃舉行遊行，抗議性侵罪行。

（綜合）