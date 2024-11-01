噴泉輪姦案！19歲人妻遭5男性侵　夫被迫看全程崩潰　後續更心寒

令人髮指！印度發生駭人輪姦案，1名年約19歲人妻與丈夫外出野餐時，在某著名寺廟附近噴泉遭到5名男子輪流性侵，丈夫亦被毆打制服，被迫近距離觀看妻子遭施暴過程。淫狼更聲稱拍下影片，威脅如果她們報警，就會把影片發布到網絡。夫妻2人感到害怕，延至1天後才報警；警方依輪姦罪行調查，已對5名疑犯提出相關指控。



印度發生駭人輪姦案，1名年約19歲人妻與丈夫外出野餐時，在某著名寺廟附近噴泉遭到5名男子輪流性侵，丈夫被迫近距離觀看妻子遭施暴過程。（示意圖／gettyimages）

人妻遭5男輪姦 夫被迫觀看崩潰

綜合印度媒體報道，事發10月21日，該對還是大學生的夫妻外出野餐，走到中央邦雷瓦區古爾地區拜拉夫巴巴寺廟附近噴泉時吵架，隨後有7至8名男子接近騷擾她，其中5人更輪流性侵該女子。丈夫則遭毆打制服，被迫近距離觀看妻子被眾男子施暴過程。

事後涉案男子聲稱已拍下輪姦影片，威脅如果她們報警，就會把影片發布到網絡。夫妻2人感到害怕，延至1天後、10月22日下午1時30分才報警。

人妻遭5男輪流性侵，丈夫則遭毆打制服，被迫近距離觀看妻子被施暴過程。（示意圖／gettyimages）

警拘捕5名疑犯

妻子告訴警方，強姦她的5名男子，其中1人手上和胸部有紋身。警方依輪姦罪行調查，雖然沒有更多疑犯身份細節，但警方詢問了逾百名與描述相符的人，已對拘捕5名疑犯並提出相關指控，正追緝餘下涉案男子。

另外，有報道指丈夫曾被綁在樹上，但警方否認該說法，指丈夫被部份男子制服，但沒有綁在樹上，其妻子則被5名男子帶到近距離輪姦。