玩命！少年火車軌旁拍Tik Tok片下秒撞飛　恐怖過程瘋傳下場曝光

打卡拍片也要注意安全！孟加拉有少年為了與朋友拍攝Tik Tok短片，想拍到火車在其背後疾駛而來的場面，正當他與友人站在路軌旁看着鏡頭，還未有預計好距離位置，火車卻已駛近，少年下秒已被撞飛，嚇得友人連忙停止拍片，上前查看其情況。幸好少年經救治後奇蹟生還，而事發影片在網上瘋傳，以玩命方式達成了「爆紅」心願，但惹來大量網民批評其行為十分危險，一不少心死成為死亡直播，絕不值得。



穿淺色上衣的少年（後）與友人火車路軌上準備拍攝Tik Tok片。（影片截圖）

少年站近火車軌拍片

綜合外媒報道，事發於10月24日，14歲少年與朋友站在孟加拉朗布爾市的火車軌旁邊，正在準備拍攝TikTok短片。從事發的影片看到，少年的朋友手持手機自拍，一群人站在他身後，探頭向外與後方正疾駛過來的火車合影。

可是火車駛到他們身後時，身穿淺色上衣的少年未有預好距離位置，下秒即被火車撞擊至整個人噴飛，嚇到友人見狀停下攝影，急急查看少年的情況。

少年(左)與友人完全沒有危險意識，繼續拍片。（影片截圖）

少年(左)與友人完全沒有危險意識，繼續拍片。（影片截圖）

火車駛到眼前，下秒將少年(左)撞飛，情況十分嚇人。（影片截圖）

送院急救奇蹟保住性命

少年隨即被送往醫院急救，奇蹟地沒有生命危險，但仍需留醫治理，醫生也驚訝地表示情況罕見。事發影片在網上被瘋傳，不少網民雖同情少年受傷，但更多人批評他為拍片或吸睛而做出各種危險動作，形容他已在鬼門關走了一圈，勸喻切勿再做出玩命行為。

再有少年在火車上玩命拍片

另報道指，印度東南部欽奈再有另1名16歲少年玩命式拍片，當時他與友人坐火車上班時，為了拍片而將爬出車廂外，還搖擺身體跳起「扭臀舞」，不料下秒遭路邊的水泥柱撞擊，整個人摔下車飛出路軌，幸送院搶救後無生命危險。