酒後亂性與女客戶出軌　港爸極內疚想挽救婚姻：層樓轉佢名都可以

不少人在酒後變得糊塗，甚至難以控制自己的行為。最近1名港爸在網上討論區發文，表示他3個月前與1名年紀相若的女客戶發生性關係，稱自己只是酒後一時糊塗，事後也非常內疚。港爸指目前妻子已經搬離家中，並一直迴避他，2名小朋友與他同住，但他希望仍能挽救婚姻，甚至直言「如果佢要我將層樓轉名畀佢我都可以」。



1名港爸在網上討論區發文，表示他3個月前與1名年紀相若的女客人發生性關係，稱自己只是酒後一時糊塗。（《向西聞記》劇照）

樓主在親子王國以「如何補救夫妻關係」為題發文，表示他於5、6年前在職場上認識1名事業型女性，年紀與樓主相若，打扮頗性感，「正常男人都會望多兩眼」。樓主曾經到對方的家中工作，但沒有發生任何越軌的行為，直至手上的項目大功告成，2人一起用餐，其間發現雙方非常投契，許多想法也很接近，加上受「酒精影響」，故發生了性關係，事後樓主非常後悔和內疚，「係我衰，做咗啲唔應該做嘅事，人生便多了一個污點」。

港爸欲挽救婚姻

樓主續指，雖然他已結束與出軌對象的關係，但妻子得知後搬離家中，而2名10多歲的小朋友則與樓主同住。樓主希望挽救婚姻，「能夠彌補做什麼都可以」。他後來再留言補充，表示自己是個負責任的丈夫，「每個月有畀家用，有照顧好小朋友，返工家務都做好」，直言願意承擔任何後果，「我淨係知道佢而家想避開我，如果佢要我將層樓轉名畀佢我都可以」。

樓主續指，雖然他已結束與出軌對象的關係，但妻子得知後搬離家中，而2名約10多歲的小朋友則與樓主同住，他亦希望挽救婚姻。（《至愛之花》劇照）

網民：先做好自己嘅本分

不少網民紛紛留言，有人建議樓主接受婚姻輔導，也有人批評樓主根本一直對婚姻不忠，「先做好自己嘅本分先，照顧好家庭，有家用就照畀，佢知道你有悔意肯改過行為良好」，可能仲有一絲希望」、「建議你自己見咗婚輔先，諗清諗楚發生咩原因出軌，點針對問題改善，避免日後再出事」、「酒精只是你一直期待的借口」。