戲假情真│已婚演員出軌同劇人妻　4次激戰遭綠帽夫怒告　身份曝光

台灣發生「戲假情真」演員出軌事件。1名44歲姓王的已婚男演員前往台南拍片後，與同樣已婚的同劇女演員墮入愛河，除了在車上擁抱親吻之外，更曾在旅館發生4次關係。女演員的丈夫慘戴綠帽夫，驚悉姦情後怒告該名姦夫演員，索償100萬新台幣（約25萬港元）。法官經審理後判處被告侵害配偶權，賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。



雖然當地媒體沒有報道被告身份，但網民從判決書內容，估到44歲被告是誰，因他經常分享家庭照片，經營「愛家好男人」形象。而有媒體更「揞名爆」該名男演員是婚禮主持人起家，資歷長達23年，還被封為「LV級婚禮主持人」，又在八點檔本土劇客串演出，甚至上過綜藝節目與「小豬」羅志祥鬥演技。



44歲姓王被告已婚，被發現出軌人妻演員，遭對方丈夫怒告。（示意圖/gettyimages）

到旅館4次 曾透過視像做猥褻行為

案件在台南地院審理，作為原告的人夫在庭上指出，2015年初與妻子登記結婚，育有1名未成年子女，妻子與姓王被告都是演藝從業人員，他們因拍戲而結識，王男明知其妻子已有家室，但完成工作後和她到林默娘公園親暱散心。王男在老塘湖藝術村拍片後，與原告人的妻子共乘1車，並在車內擁抱親吻，甚至前往旅館發生4次關係，他們更互傳不雅影像，透過視訊做出猥褻行為，導致原告人與妻子婚姻破裂。

人夫強調，雖然沒有和妻子離婚，但日後只要在媒體上見到王男，就會想起妻子外遇一事，覺得非常痛苦，憤而向王男索償100萬新台幣（約25萬港元）。

44歲王男子被指與同劇的人妻女演員交往，曾4次到旅館性交。（示意圖/gettyimages）

被告堅稱只發生2次性行為

王男辯稱雙方僅交往1個月，其間只是和人妻發生2次關係，事後已經誠心懺悔，並和人妻斷絕任何來往，而且他只是藝術表演者，並非受到媒體持續關注、具有相當影響力的人士，談不上是公眾人物，認為人夫索償金額過高，反而認為賠償20萬新台幣（約5萬港元）即可。

法官判處被告賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判賠30萬新台幣 網民猜測被告身份

法官認為沒有證據顯示2人透過視像進行猥褻行為，人夫提供王男和妻子的訊息無法證明他們在林默娘公園有親密舉動，但人夫向妻子求證的對話中，妻子承認去年6月初和同月底，曾和王男各發生2次性行為，判處王男在車上和人妻擁抱親吻，總共發生4次性行為，侵害配偶權賠償30萬新台幣（約7.6萬港元），案件仍可上訴。

被告曾被封「LV級婚禮主持人」

案件曝光後惹來台灣社會注意，雖然媒體沒有報道王男身份，但許多網民猜測真身是誰，有人從判決書內容，猜到王男現年44歲，本身從事婚禮主持人。而台灣媒體報道，該名男演員主持婚神資歷達23年，曾被媒體封為「LV級婚禮主持人」，因談吐風格幽默，又擅長各類模仿，故深受歡迎，主持一場婚禮要價3至4萬新台幣（約7,600至1萬港元），後來更跨界進軍演藝圈，隨後跨足演藝圈，在八點檔本土劇客串，多次演出台語單元劇，又曾參與綜藝節目，更與「小豬」羅志祥互鬥演技。

「愛家男」形象崩壞急關社交平台帳號

王男與女友拍拖10年，2人於2019年結婚，婚後育有1名兒子，不時在社交平台上分享工作和家庭照片，塑造出「愛家男」形象，惟此案令其人設崩壞。據悉王男的妻亦對丈夫的出軌對象提告，案件仍在進行中，而王男則關閉了社交平台帳號，手機亦已關機。其經紀公司回應傳媒查詢時報稱是案件曝光當天才知悉，正設法聯絡王男，稍後如有詳細再作說明。

（綜合）