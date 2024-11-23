被利誘入廁所強摸圖有後續　女童嚇到尖叫求救　色男被捕猥褻罪成

網上交友要小心！台灣桃園市1名男子在網上認識1名未滿14歲的國中女生，訛稱向她提供零用錢，利誘對方在便利店見面，之後再誘騙女童進入廁所作出撫摸非禮，企圖再有後續，女童嚇到尖叫。便利店店員察覺有異報案求助，色男隨即被捕。



被告在庭上承認罪行，對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪名成立，法官更明言沒有減刑空間，判被告入獄3年2個月。



被告透過網路聊天室認識1名未滿14歲國中女學生，訛稱提供零用錢，利誘對方見面時乘機猥褻。（示意圖/gettyimages）

訛稱提供零用錢利誘女童見面

根據判決書，陳姓男子透過網路聊天室認識1名未滿14歲國中女學生，雙方成為網友，陳男今年3月28日邀請對方見面，並訛稱會提供零用錢，誘騙女童應約。

2人在桃園市1間便利店見面，豈料陳男帶女童進入廁所，不理會她表明拒絕和反抗，不但強行撫摸女童身體，後續更強拉女童的手去撫摸自己下體。受害女童嚇到大聲尖叫求救，店員察覺有異立即報警。幸女童其後獲救，警員到場調查後將陳男拘捕。

受害女生當時嚇到尖叫求救。（示意圖/gettyimages）

被告承認強制猥褻罪

案件在桃園地院審理，被告承認罪行，加上所有證人口供和警方調查，法官認為被告為了滿足性慾，罔顧少女身心和人格發展，對其為強制猥褻，沒有減刑空間，裁定對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪名成立，判處3年2個月有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）