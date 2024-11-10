3颱風連環吹襲？GFS預測多個颱風本星期逼近＋路徑　天文台咁講

【銀杏／桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】3颱風連環吹襲香港？熱帶氣旋「銀杏」逐漸遠離，但美國全球預報系統（GFS）最新預測，還有2個熱帶氣旋會逼近南海中部，其中「桃芝」會在星期二至四（12至14日）最接近香港，「萬宜」則會在星期六至星期日（12月16日至17日）最接近香港。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但預測「萬宜」會吹向台灣及日本。



而本港天文台預測，位於菲律賓以東海域的「桃芝」會在今明2日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，有較大機會移向華南沿岸，但其路徑及強度存在變數；受桃芝與東北季候風共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，風勢較大。



至於「萬宜」，根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，暫時與香港距離甚遠，路徑有很大變數。



不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至29°C，暫時最高吹6級風。



熱帶氣旋銀杏會在今日橫過南海北部。在銀杏及東北季候風的共同影響下，今日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣狂風驟雨，海有大浪及湧浪。（天文台）

GFS預測3颱風連環逼近

熱帶氣旋「銀杏」剛過去，但美國全球預報系統（GFS）最新預測，還有2個熱帶氣旋會逼近南海中部，其中「桃芝」會在星期二至四（12至14日）最接近香港，之後往西方移動在海南島登陸；「萬宜」則會在星期六至星期日（12月16日至17日）最接近香港，同樣往西方移動在海南島登陸。

美國全球預報系統（GFS）最新預測，「桃芝」會在星期二至四（12至14日）最接近香港，之後往西方移動在海南島登陸；「萬宜」則會在星期六至星期日（12月16日至17日）最接近香港，同樣往西方移動在海南島登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新桃芝、萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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ECMWF預測萬宜吹向台灣日本

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但預測「萬宜」會在星期五（11月15日）直角轉彎，星期六（11月16日）掠過台灣，之後往日本方向移動。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有相似預測，但預測「萬宜」會在星期五（11月15日）直角轉彎，星期六（11月16日）掠過台灣，之後往日本方向移動。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新桃芝、萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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本港天文台預測，位於菲律賓以東海域的「桃芝」會在今明2日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，有較大機會移向華南沿岸，但其路徑及強度存在變數；受桃芝與東北季候風共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，風勢較大。

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，「桃芝」吹襲香港機率暫時最高1成。至於「萬宜」，根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，暫時與香港距離甚遠，路徑有很大變數。

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根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，按顏色劃分，「桃芝」吹襲香港機率暫時最高一成。（天文台）

即睇天文台最新萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，「萬宜」暫時與香港距離甚遠，路徑有很大變數。（天文台）

天文台預測部份日子有雨

不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至29°C，暫時最高吹6級風。