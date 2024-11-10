內地女勸「來香港千萬不要穿這樣」 被港人1舉動震驚：素質很高
撰文：布萊恩
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【香港旅遊／穿搭／防雷】出外旅遊，穿搭要多加留意！有內地女於小紅書發文，提醒來香港不要穿1種穿搭，又指來港看到港人1個舉動被震驚，大讚「（香港人）素質都很高」。
帖文引來網民熱議，有人認為穿着最重要適合自己，毋須在意他人目光，「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」，又讚樓主「人好看怎麼穿都行」。亦有網民表示歡迎樓主再來香港，「感謝尊重香港街頭的秩序」。
內地女勸來香港旅遊勿穿紅色衣服
該內地女於小紅書以「來香港真的別穿紅色」為題發文，提醒來港旅遊千萬別穿「紅色」，事關「因為真的太搭啦」。
從樓主上載圖片見到，她穿上紅色低胸冷織背心，在香港街頭多個位置拍照「打卡」，也有光顧食店吃烤肉。
內地女讚香港人質素
樓主又講述來港旅遊愉快經歷，大讚「來玩的幾天體驗感非常棒，感覺香港真的是個很有秩序感的城市。電梯會自覺遵循左行右立整整齊齊不能插隊，素質都很高」。
網民：歡迎再來香港
網民看過帖文議論紛紛，有人認為穿着最重要適合自己，毋須在意他人目光，「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」、「最重要是自己開心」，又讚樓主「沒事，只是香港人自己很少穿這種顏色。你穿得漂亮」、「人好看怎麼穿都行」。
亦有網民表示歡迎樓主再來香港，「感謝尊重香港街頭的秩序」、「歡迎你到香港」。
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