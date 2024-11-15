雙屍倫常慘案！夫婦廚房刀槍廝殺雙亡　子因1事全不知揭悲傷內情

美國發生駭人倫常慘劇！1對長年關係不好的夫婦，上月底突然發生激烈爭執，雙方拿起刀及槍，雙雙受傷倒臥在廚房中，而他們的11歲兒子則因在房中戴着耳筒打機，完全未有察覺事件，直至他走到廚房才發現父母身受重傷，於是報警求助。夫婦最終傷重不治，警方調查發現涉案的槍械是父親從工作地方偷回來的，由於事件不涉及第三人，有待繼續調查以釐清真相。



胡安及西西莉亞在家發生激烈爭執，用刀槍廝殺雙雙身亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件發生於10月31日萬聖節，死者夫婦為38歲胡安 （Juan Antonio Alvarado Saenz）及39歲的西西莉亞（Cecilia Robles Ochoa）。當日兩人在位於美國俄勒岡州波特蘭家中，因事發生激烈爭執，兩人分別用刀及槍攻擊對方，雙方最後傷重倒臥地上。

他們的11歲兒子因在房中戴上耳筒打機，完全沒有察覺父母發生爭吵，直至他走到廚房，才發現父母重傷倒臥血泊中，才急急報警求助，惜兩人送院急救後終告不治。

警方調查後發現丈夫胡安的胸口有多被刀刺傷口，而妻子西西莉亞則除了有刀傷，更受槍傷，並在現場檢獲1把刀及1支手槍，並揭發涉案槍械是胡安從工作的地方偷來的。警方又指夫婦的關係不好，已打算分居，由於事件中沒有第三方在場，暫時未能知悉誰是最初發動襲擊的人，須進一步調查以釐清真相。