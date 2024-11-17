引狼入室！人妻家中爛醉遭好友丈夫非禮偷拍　丈夫跟好友同場出軌

韓國發生四角性侵亂搞事件。有人妻向傳媒投訴，與丈夫邀請女友人夫婦到家中作客慶祝新屋入伙，其間4人喝醉了酒，人妻睡在客廳沙發上，丈夫與女友人外出買酒，朋友的丈夫趁機非禮她，並用手機拍下過程。後來她更發現丈夫被女友人勾引，兩人躲在洗衣房內出軌胡混，女友丈夫則再次性侵她。本來人妻因醉酒而對這些事情全不察覺，但事後丈夫試圖刪去家中閉路電視影片銷毀證據，才讓她發現可怕真相，憤而報警，並在媒體公開丈夫及友人的惡行。



人妻指醉酒後被女友丈夫非禮及拍片。（影片截圖）

綜合韓國媒體報道，人妻指出10月19日，因新屋入伙而邀請女友人夫婦來家作客，她指與女友人夫婦十分熟稔，自她今年4月生產後，因常聊起媽媽經，2個家庭更為密切。

至事發當日，人妻指他們待孩子入睡後，在客廳把酒談心，但因酒快要喝光，丈夫與女友人到附近超市買酒。而人妻則因喝醉酒早在沙發上熟睡，其間女友人丈夫竟趁機非禮她，更用手機拍下過程。

人妻見丈夫在翻查家中閉路電視影片，試圖銷毀與女友人出軌證據。（影片截圖）

而更離譜的是後來人妻丈夫與女友人，聊得十分投契開心，女友人竟勾引她的老公，2人躲進洗衣房出軌，同時女友人的丈夫又再走到沙發非禮她。

人妻指本來她因為已熟睡，沒察覺自己被性侵，更沒有發現丈夫與好友出軌。直至2日後，人妻見丈夫在翻查家中閉路電視影片，試圖「銷毀證據」，她從這些畫面才得知這可怕事實。事後她與女友人夫婦對質，但對方卻只稱「飲醉酒，不記得了」，完全不負責任，因此人妻憤而報警，並向媒體揭發他們的惡行。