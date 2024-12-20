妻生兩孩後返娘家休養23年　丈夫怒申離婚　她反擊：長期精神受虐

夫妻理應互相尊重，不應刻薄對待伴侶。台灣1名人夫指控妻子生完次子後，返回娘家休養，一休就休了逾23年，一直沒有回家，對兒子不聞不問，人夫父兼母職，最近決定申請離婚。不過，妻子稱當年長期在婆家受到丈夫及其家人精神虐待，導致罹患嚴重抑鬱症，一度送醫治療，並非丈夫口中的「一走了之」，法官經審理後批准2人離婚。



丈夫指控妻子23年多一直留在娘家，令到他父兼母職，努力將子女扶養成人。（示意圖/gettyimages）

根據判決書，涉事夫妻1998年結婚，結婚初期尚算和睦，但人妻2年後生下次子，同年8月藉詞返回娘家休養，逾23年來一直沒有回家，當然沒有分擔家務，對2名未成年子女不聞不問，所有家庭支出都由人夫負擔，人夫努力將子女扶養成人。

由於人夫在婚姻中未曾感受到幸福和家庭溫暖，他曾經向妻子提出離婚，但當時妻子處於心神喪失狀態，情況持續近20年，因此沒有繼續進行離婚手續，如今他認為婚姻基礎已不可能存在，所以他再次提出離婚。

妻子反指當年一直受到精神虐待，導致罹患嚴重憂鬱症，一度送醫治療。（示意圖/gettyimages）

人妻反指，她和丈夫當年經長輩介紹才交往，後來「奉子成婚」，當時更和老爺、奶奶和大伯同住，丈夫不但沒有體諒其懷孕情況，甚至要求她分擔一家人的家務和生計。丈夫除了責備她之外，還經常當住家人面前出聲嫌棄妻子，外父外母希望女婿和其家人能包容她，但狀況沒有改善。

人妻精神受創，生下次子後不堪丈夫及其家人言詞攻擊，崩潰致電父母，要求帶她回家。由於長期在婆家受到精神虐待，她罹患嚴重抑鬱症，一度送醫接受治理，其間丈夫沒有前來探病，也沒有支付任何醫療費用，反而想離婚，行為令人髮指。

法官表示，涉事夫妻分居23年多，證明他們早已沒有意願繼續經營婚姻，徒具夫妻虛名，因而依法准許2人離婚。

（綜合）