難忍體臭提離婚！印婦揭新婚夫非每日洗澡　僅每周1次噴灑恆河水

新婚本應是甜蜜蜜的階段，但印度1名女子卻覺得新婚生活是「臭肨肨」的！原來她的丈夫並非定期洗澡，一般每個月只洗澡1、2次，且日常清潔只靠每周1次在身體上噴灑些恆河水就了事，結果令身上飄出陣陣惡臭。她完全無法忍受丈夫的衛生習慣，於是結婚才40多天，就提出離婚。



印度1名婦人因為無法忍受丈夫衛生狀況欠佳，因此提出離婚。（GettyImages）

綜合印度媒體報道，印度北方邦阿格拉市（Agra）的1名女子在1個多月前結婚，然而新婚不久的她就因為難忍丈夫拉杰什（Rajesh）身上的異味，而提出離婚。這宗「原因古怪」的離婚請求是因為拉杰什的妻子發現他不定期洗澡，有嚴重衛生問題。

原來拉杰什並非每日洗澡，而是每個月只洗澡1、2次，致使身上飄出惡臭。面對臭氣，作為拉杰什的「枕邊人」可說是首當其衝，日夜曝露在異味中。由於實在無法忍受拉杰什的濃烈體味，妻子多次與他爭吵，甚至去到最後跑回娘家並提出離婚。

丈夫：每周1次噴灑恆河水

阿格拉市家庭諮商中心派出婚姻輔導員處理這宗離婚糾紛，在詢問拉杰什生活習慣時，驚訝發現他原來只會每周1次在身體上噴灑一點恆河水，以「聖水」替代清潔。拉杰什又表示，妻子曾強硬要求，也曾連番哄說，故在結婚的40多天內，他已經「足足」洗了6次澡。

拉杰什的妻子因無法忍受他的濃烈體味，最後跑回娘家並提出離婚。（示意圖，非當事人。GettyImages）

丈夫同意嘗試每日洗澡

而拉杰什的妻子回娘家後，其娘家人亦到當地警局報案，提出與嫁妝有關的騷擾投訴，並堅持要求離婚。警員介入事件後，拉杰什同意改善個人衛生，並會嘗試每日洗澡。不過拉杰什的改變未能打動他的妻子，她仍然拒絕與他同住，目前仍住在娘家。家庭諮商中心故要求夫妻倆於9月22日再返回中心，以解決糾紛。

而在另1宗離婚糾紛中，1名印度婦女因不滿丈夫忘了買零食給她，於是提出離婚。（示意圖，GettyImages）

另1宗離婚糾紛：丈夫忘了買零食

而令人驚奇的是，阿格拉市家庭諮商中心數月前才處理了另1宗奇怪的離婚糾紛。當地1名婦女因為迷上1種售價為5盧比（約0.47港元）的辣味「印度國民零食」，於是要求丈夫每日買1包給她吃。由於她對該零食異常渴望，導致她與丈夫不時因此爆發爭執。直至某天，丈夫回家時忘了給她買零食，她一氣之下跑回娘家，並認為丈夫無法滿足她的要求而提出離婚。

（綜合）