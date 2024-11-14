桃芝8號風球｜上水司機義載有需要人士及救護人員　謝絕打賞獲讚

【桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／8號風球】熱帶氣旋桃芝逼近香港，天文台在昨晚（10月13日）11時10分改發八號烈風或暴風信號，並會至少維持至今早10時。



天災無情，但人間有愛。有司機在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示在室內設計工程公司贊助下，8號風球期間會義載北區孕婦、小孩 、小動物、老人，連消防醫護和一切拯救生命人員都會獲得優先義載，強調「可以為你服務係我嘅榮幸」，同時「謝絕小費和打賞」。

帖文引來許多網民激讚，「請小心自身安全，感謝您」、「好人好事，多謝您」、「多謝義舉，一切小心」、「感恩有你」、「小心揸車」。

樓主表明義載北區孕婦、小孩 、小動物、老人，連消防醫護和一切拯救生命人員都會獲得優先義載，寫明「可以為你服務係我嘅榮幸」，同時「謝絕小費和打賞」。（facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

天文台預測桃芝香港150公里左右掠過

根據最新預測，桃芝會在昨晚至今早於本港以南150至200公里內掠過，但會否發出更高信號，或除下風球，需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔將會大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫顯著較涼，亦有幾陣雨。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜有可能在下週初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，南海中北部風勢頗大。

天文台熱帶氣旋路徑圖

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝昨日進入本港400公里範圍，今日逼近香港200公里範圍後大轉彎遠離並逐漸減弱。暫時直吹香港機率最高約三成。

按顏色劃分，桃芝暫時直吹香港機率最高約三成。（天文台）

天文台暫預測未來九天最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至29°C，暫時最高吹8級風。